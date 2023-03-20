

مبارك الخالدي



تقام مساء اليوم منافسات الجولة الأخيرة من الدور التمهيدي لبطولة كأس زين التنشيطية، ففي إطار المجموعة الأولى والتي تنطلق مبارياتها في الساعة الـ 5.10 مساء يلتقي القادسية الذي حجز مقعده في المربع الذهبي بـ 16 نقطة مع خيطان بـ 10 نقاط على ستاد الصداقة والسلام، فيما يواجه السالمية بـ 11 نقطة غريمه الكويت برصيد 8 نقاط على ستاد عبدالله الخليفة، اذ يخوض «الأبيض» المباراة بفريق تحت 21 سنة نظرا لمشاركة الفريق الأول في البطولة العربية.



وفي لقاءين تحصيل حاصل يشهد ستاد ثامر اللقاء الذي يجمع اليرموك مع الفحيحيل ولكل منهما 6 نقاط وفي ستاد محمد الحمد يلتقي كاظمة بـ 5 نقاط مع برقان بـ 4 نقاط.



ولحساب المجموعة الثانية والتي تقام مبارياتها في تمام الساعة 7.30 مساء يلتقي العربي بـ 13 نقطة مع التضامن بـ 6 نقاط وذلك على ستاد نادي الكويت، علما أن «الأخضر» ضمن عبوره إلى دور الأربعة.



كما يشهد ستاد صباح السالم لقاء النصر بـ 10 نقاط مع الجهراء بـ4 نقاط، اذ يحتاج «العنابي» إلى فوز صريح لحجز المقعد الثاني رفقه العربي. وفي مباراة بعيده عن حسابات التأهل يلتقي الشباب بـ 5 نقاط مع الصليبخات بنقطة واحدة وذلك على ستاد ناصر العصيمي، فيما يترقب الساحل الذي يحمل في جعبته 11 نقطة لقاء النصر والجهراء، حيث ان تأهله يتوقف على نتيجة اللقاء.



الجدير بالذكر أن الدور قبل النهائي سيقام في 23 الجاري، حيث يواجه أول المجموعة الأولى صاحب المركز الثاني من المجموعة الثانية، فيما يواجه أول المجموعة الثانية صاحب المركز الثاني من المجموعة الأولى، فيما سيقام نهائي المسابقة في 27 الجاري.