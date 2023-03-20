

اختتمت مساء السبت بطولة كأس الراحل الشيخ صباح السالم الحمود السنوية للرماية بتتويج الفائزين والفائزات في مسابقاتها المتنوعة التي استمرت 3 أيام.



وشهدت منافسات البطولة التي أقيمت على مجمع ميادين صباح الأحمد الأولمبي للرماية مشاركة عدد كبير من الرماة الكويتيين من نادي الرماية الكويتي الرياضي ورماة الحرس الوطني. وقال رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية رئيس الشرف لنادي الرماية الكويتي الشيخ سلمان الحمود إن البطولة شهدت مستويات عالية لاسيما من الرماة والراميات الواعدين ما يبشر بمستقبل افضل للرماية الكويتية، متمنيا تأهل اكبر عدد من الرماة الكويتيين لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة (باريس 2024).



وأسفرت منافسات البطولة التي شهدت اقامة كل المسابقات الأولمبية تتويج عبدالعزيز السعد من رماة النادي بالمركز الأول في فئة الرجال بمسابقة (سكيت) في حين فاز ناصر المقلد من النادي أيضا بالمرتبة الأولى بمسابقة (تراب)، كما حصل علي المطيري على لقب رماية البندقية هواء 10 أمتار في حين ذهب المركز الأول لمسابقة رماية المسدس 10 أمتار لحمد النمشان من الحرس الوطني كما حقق زميله حسن الفيلكاوي لقب رماية المسدس السريع 25 مترا، وأيضا فاز تركي الشمري من النادي بمسابقة رماية البندقية 50 مترا ثلاثة أوضاع كما توج عبدالله طه من النادي أيضا بلقب رماية القوس والسهم الأولمبية في حين فاز أحمد الشطي بلقب رماية القوس والسهم مركب.



وفي منافسات السيدات أحرزت سارة الحوال المركز الأول بمسابقة (تراب) في حين فازت ايمان الشماع بالمرتبة الأولى في مسابقة رماية (سكيت). وأحرزت مريم ارزوقي لقب رماية البندقية 10 أمتار ضغط الهواء فيما فازت اميرة المرضي بلقب مسابقة رماية المسدس 10 أمتار وجميعهن من راميات النادي، كما نالت الواعدة نور الهدى الشيباني المركز الأول في مسابقة القوس والسهم الأولمبية واضافت لقب منافسات القوس والسهم 30 مترا للمبتدئات فيما نال الرامي علي الزيد لقب نفس المسابقة لفئة المبتدئين.