توقعت إدارة الأرصاد الجوية نشاطا في الرياح قد تزيد سرعتها عن 60 كم/ساعة مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية الى أقل من 1000 متر على بعض المناطق وتؤدي الى ارتفاع اﻷمواج البحرية الى اكثر من 7 اقدام مع امطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا.

أما ليلا سيكون الطقس معتدلا إلى مائل للبرودة وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وفرصة للغبار على المناطق المكشوفة .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 28 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 15 درجة مئوية.