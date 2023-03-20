أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء الكويتية ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 22ر3 في المئة في شهر فبراير الماضي على أساس سنوي.



وذكرت (الإحصاء) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين عن الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين أن معدل التضخم في الكويت ارتفع 16ر0 في المئة في فبراير الماضي على أساس شهري لارتفاع أسعار كل المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما المواد الغذائية والتعليم.



وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في فبراير الماضي بنسبة 03ر7 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2022 كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة طفيفة 30ر0 في المئة على أساس سنوي.



وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 23ر6 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 44ر1 في المئة ومعدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 99ر1 في المئة.



وذكرت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 72ر2 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (النقل) بنسبة 94ر2 في المئة في فبراير مقارنة بالشهر ذاته من 2022.



وبينت (الإحصاء) أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 41ر1 في المئة على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 03ر3 في المئة وأسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 40ر0 في المئة.



وأضافت أن أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) ارتفعت على أساس سنوي في فبراير الماضي بنسبة 51ر3 في المئة وكذلك أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) بنسبة 65ر3 في المئة.



ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس مستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشرا أساسيا لقياس النمو أو الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات المالية والنقدية.