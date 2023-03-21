أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي، أن تمكين المرأة ركيزة رئيسية في «رؤية الكويت 2035» والخطة الإنمائية لانخراطها في سوق العمل على نحو يحقق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك في تصريح لـ «كونا» على هامش ندوة «تمكين المرأة اقتصاديا» التي أقامها المعهد العربي للتخطيط امس الإثنين بعنوان «واقع وتحديات تميكن المرأة وفق رؤية الكويت 2035». وأوضح أن سياسات الخطة الإنمائية تركز على أهمية موضوع تمكين المرأة، مؤكدا حرص الدولة على تطوير وتمكين قدرات المرأة ليكون لها دور إيجابي ومهم في القطاعين العام والخاص. وأضاف أن «تمكين المرأة» لا يعتبر ترفا فكريا إنما هو حاجة ملحة لتحقيق الأثر الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمساهمة في تعزيز معدلات النمو بجميع المجالات، لافتا إلى ارتباط هذا الملف بالنمو الاقتصادي والتنموي للدولة.



من جهتها، قالت المستشار الاقتصادي للشؤون المحلية والدولية في المعهد العربي للتخطيط أمل الحمد في تصريح مماثل، إن هذه الندوة تسلط الضوء على ما قامت به المرأة الكويتية منذ سنوات واستعراض إنجازاتها في كل المجالات التنموية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.



بدورها، قالت رئيسة مجلس إدارة جامعة «عبدالله السالم» د.موضي الحمود في تصريح مماثل، إن المرأة عنصر أساسي ومهم في البناء الاقتصادي للدولة، مبينة أن رؤية «كويت جديدة 2035» تعتني بالمواطن الكويتي سواء الرجل أو المرأة. وأضافت الحمود أن تمكين المرأة وتعزيز دورها يحتاج إلى تشريعات أولا ثم قرارات حكومية، لافتة إلى أنها تحتاج إلى دعم للتواجد في المحافل الدولية كممثلة لدولتها. وذكرت د. الحمود أن المرأة الكويتية تتميز بتعليمها وتفوقها بوجودها وحضورها في كثير من التخصصات العملية والطبية، مشيرة إلى أن هذه الندوة ناقشت جميع الجوانب التي تهم المرأة والتحديات التي تواجهها.