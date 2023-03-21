بشرى شعبان



علمت «الأنباء» من مصادر خاصة في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، ان وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية م.مي البغلي أصدرت قرارا وزاريا حول آليات إصدار شهادات الإعاقة وفق الآتي: تجدد شهادات الإعاقة البسيطة والمتوسطة لمدة 5 سنوات والإعاقة الشديدة تمنح مدى الحياة، وتصدر من اللجان الطبية، على أن يرفق مع المستندات تقرير طبي حديث الصدور معتمد من المستشفيات الحكومية.



وأوضحت المصادر أن القرار تضمن عدم إعادة تقييم حالات الإعاقة طوال فترة سريان الشهادة إلا في حالة واحدة وهي رغبة ذوي الاعاقة.



كما منع القرار اللجان الطبية من تقليل درجة الإعاقة إلا في حالة الشفاء التام المثبت في المستندات الطبية، وتتولى اللجنة العليا البت في تخفيف درجة الإعاقة.



كما حدد القرار أن تمنح شهادات الإعاقة أول مرة لمدة 5 سنوات باستثناء الإعاقة التعليمية والتطويرية التي تتغير.