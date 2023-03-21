أعلنت شركة سين للانتاج عن تنظيمها لحفل كبير تحييه الفنانة الشهيرة «كوكوش» في قاعة الأرينا كويت، أكبر قاعة مغطاة متعددة الاستخدامات في دولة الكويت بتاريخ 6 مايو المقبل ضمن سلسلة متنوعة من الفعاليات المتنوعة الانماط التي تقدمها «سين» بالشراكة مع مجموعة التمدين الرائدة في تطوير المشاريع.



وفي هذا الصدد، عبر فيصل خاجة مدير عام شركة سين للانتاج عن ترحيبه بعودة الفنانة «كوكوش» الى جمهورها في الكويت بعد انقضاء 6 سنوات على زيارتها الأخيرة للديرة في مايو 2017 والتي شهدت تقديم واحدة من الحفلات الجميلة في مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي والتي بلغت بها نسبة الحضور 100%، معلنا عن أن الكويت ستكون المحطة الاولى في جولة «كوكوش» العالمية لعام 2023 التي ستشمل كلا من البحرين، تورنتو، فانكوفر، كاليفورنيا، كاشفا عن حرصهم على أن تتميز حفلة الكويت بتقديم الاضافة الابداعية والتنظيمية.



وبمجرد إطلاقها للألبوم الغنائي الأول عام 1970 والذي حمل عنوان «نافذتان» نالت فائقة (الاسم الحقيقي لكوكوش)، شهرة فائقة متربعة صدارة المشهد الغنائي الايراني المعاصر لتتوالى عشرات الالبومات الغنائية بما احتوته من أغنيات مميزة بألحانها العصرية ومعانيها متعددة المواضيع، مصحوبة بأدائها وإطلالتها المميزة التي جعلت منها رمزا لجمال، وعلى الرغم من تقديم أغلب أغنياتها باللغة الفارسية، إلا أن نجاحها وانتشارها تعدى محيطها الجغرافي لتكون واحدة من أشهر أيقونات الغناء على الاطلاق بمختلف القنوات الاعلامية بدءا من الاسطوانات، مرورا بأشرطة الكاسيت وصولا الى المنصات الحديثة مثل اليوتيوب بمشاهداتها المليونية، والتي تتصدرها أغنيته الاشهر «من آمده أم» والتي تعني «أنا مقبلة على انتفاضة الحب»، ولا تزال حاضرة في الذاكرة بنغماتها وكلماتها على الرغم من انقضاء قرابة نصف قرن على ظهورها الأول.



يذكر أن هذا الحفل هو ضمن مجموعة الفعاليات التي يشترك بتقديمها كل من مجموعة التمدين وشركة سين في قاعة الأرينا كويت، والتي تم تقديم عرضين منهما في العام الماضي 2022، كان الاول للموسيقار عمر خيرت في أكتوبر باحتفالية قدمت الموسيقار بهوية بصرية جديدة مستوحاة من نشأة تلك الالحان، وكان الحفل الثاني بعنوان «ألف ليلة وليلة» في ديسمبر وأحياه كل من النجمين مروان خوري ومي فاروق احتفاء بالكلاسيكيات العربية، وحظي الحفلان بنجاح جماهيري مرتفع متمثل بنسب الاقبال الكبيرة، ليكون عرض «كوكوش» هو العرض التالي والذي سيتبع بعروض متنوعة سيتم الاعلان عنها قريبا.