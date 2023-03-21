عبدالعزيز الفضلي



قامت الموجه الفني العام للعلوم بوزارة التربية منى الأنصاري بتكريم الطالب محمد الناجم الحاصل على الميدالية البرونزية في الأولمبياد الخليجي الأول للكيمياء والذي أقيم في مملكة البحرين الشقيقة والتي نظمها مكتب التربية العربي لدول الخليج، وذلك بحضور والدته. وقالت الأنصاري إننا فخورون بمثل هذه المواهب العلمية التي مثلت الكويت خير تمثيل في المسابقة، مشيرة إلى أن هذه المسابقة تعد الأولى من نوعها على مستوى الخليج العربي بالإضافة إلى مشاركات توجيه العلوم في الأولمبيادات العربية والدولية المعتادة سنويا. وأوضحت ان المسابقة تهدف إلى غرس روح التنافس بين الطلبة وإيجاد المبدعين وحثهم على البحث العلمي، مثمنة كذلك جهود أولياء أمورهم وهيئاتهم التعليمية التي لا تألو جهدا في خدمتهم لتحقيق الهدف المنشود.