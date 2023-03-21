عبدالعزيز الفضلي



حسمت إحدى المدارس ثنائية اللغة الموضوع الدائر حول عطلة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، واتخذت قرارا بإعطاء عطلة لطلابها في هذه الأيام، حيث تبدأ العطلة حسب الجدول الذي أصدرته، وتلقت «الأنباء» نسخة منه، من 14 إلى 22 أبريل المقبل، بينما اعتمدت المدرسة دوامها في شهر رمضان بدءا من يوم الخميس 23 الجاري حتى يوم الخميس 13 أبريل.



وحددت دوام رياض الأطفال من الساعة التاسعة صباحا حتى 1.30 ظهرا، فيما حددته للمراحل التعليمية الثلاث (ابتدائي ـ متوسط ـ ثانوي) من 9 صباحا إلى 1.50 ظهرا، متوقعة أن عطلة عيد الفطر حسب الجدول ستكون من 23 إلى 25 أبريل وتكون العودة إلى الدوام المدرسي الاعتيادي في 26 منه.