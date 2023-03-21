ولي العهد: أثلج صدورنا وطمأن نفوسنا عود سموكم الحميد إلى أرض الوطن سالمين معافين



تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من أخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة عودة سموه إلى أرض الوطن العزيز بعد قضاء إجازة خاصة في الجمهورية الإيطالية الصديقة هذا نصها:



«حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه



أمير البلاد المفدى



تحية من عند الله مباركة طيبة... وبعد،،،



فلقد أثلج صدورنا وطمأن نفوسنا عود سموكم الحميد إلى أرض الوطن سالمين معافين بعد أن تكللت بفضل الله فحوصاتكم الطبية الاعتيادية بالنجاح.



ويسعدني أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم (حفظكم الله ورعاكم) أسمى آيات التهاني مقرونة بأصدق دعواتنا وأهل الكويت جميعا أن يحيطكم المولى تعالى القدير بفيض رعايته ويحرسكم بكريم عنايته، وأن يسبغ عليكم تمام الصحة والعافية ويمنحكم عمرا مديدا ويحفظكم قائدا وذخرا وسندا ووالدا للجميع لمواصلة مسيرة النهضة والرفعة والرخاء لوطننا المعطاء، وأن يتحقق له ولأهله الأوفياء بقيادتكم الحكيمة ورؤيتكم السديدة وعطائكم الكبير المزيد من الإنجازات والتقدم والنماء، وأن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه.



والله يحفظكم ويرعاكم



ولسموكم كل محبتي وتقديري واحترامي،،،



مشعل الأحمد الجابر الصباح



ولي العهد».



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برسالة شكر جوابية لأخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ضمنها سموه خالص شكره على ما عبر عنه سموه من تهنئة بعودة سموه إلى أرض الوطن العزيز بعد قضاء إجازة خاصة في الجمهورية الإيطالية الصديقة وعلى ما أبداه سموه من فيض المشاعر الطيبة ومن صادق الدعاء بهذه المناسبة، سائلا سموه المولى تعالى أن يحفظ الوطن الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويسدد خطى الجميع لخدمته ورفعة شأنه ويكلل جميع الجهود للارتقاء بمساره التنموي الطموح نحو آفاق الرقي والازدهار، وأن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية.



من جهة اخرى، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللجمهورية التونسية وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار وللعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين كل التطور والنماء.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له دوام الصحة والعافية.