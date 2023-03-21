عبدالكريم العبدالله



أقامت الجمعية الطبية الكويتية حفل تكريم للروابط الطبية المتميزة تحت رعاية وحضور وزير الصحة د.أحمد العوضي.



وعلى هامش الحفل، أشاد الوزير العوضي بالأطباء الكويتيين لما يحملونه على عاتقهم من مسؤولية في علاج المرضى بجميع مرافق وزارة الصحة الصحية.



ووجّه الوزير العوضي لهم كلمات الشكر والثناء والتقدير، مؤكدا دعمه لجميع الأطباء والجمعية الطبية والروابط الطبية في مؤتمراتهم وورش العمل التي ينظمونها، وكل ما يقومون به من تحديث للسياسات الطبية.



بدوره، قال رئيس الجمعية الطبية الكويتية د.إبراهيم الطوالة، إنه تم تكريم 12 رابطة طبية لجهودهم وتميزهم في إقامة المؤتمرات الطبية وورش العمل، فضلا عن إقامة الأيام والفعاليات التوعوية، شاكرا الروابط الطبية على ما قدمته من تميز، كما شكر وزير الصحة لحضوره ورعايته للحفل.



وأشار إلى أن التكريم هو أقل ما يقدم لجهود الأطباء، والذين أقاموا من خلال روابطهم 400 نشاط علمي خلال العام الماضي، علما أن الروابط الطبية هي المنظم الرئيسي للمؤتمرات الطبية وورش العمل العملية والعلمية في الكويت.



وشدد على أهمية التعليم الطبي المستمر، والذي يعتبر شرطا أساسيا لترقية الطبيب من مستوى إلى آخر، وهنا يأتي دور الروابط الطبية في إقامة المؤتمرات وورش العمل التي تضم نقاطا للتعليم المستمر، ما تساعد على تحديث المعلومات والممارسات الطبية المعتمدة بالإضافة إلى ترقية الأطباء لمستويات فنية أعلى.