في إطار الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت «ديرتنا تستاهل»، وفي إطار تواصل الجولات التفتيشية المكثفة للفرق الرقابية في البلدية، قام الفريق الرقابي بإدارة السلامة بمحافظة الأحمدي بعمل جولة على منطقة المهبولة للتأكد من التزام أصحاب العقارات والمقاولين بالشروط الواجبة للأمن والسلامة.



وفي هذا السياق، كشف مدير إدارة السلامة بفرع بلدية محافظة الأحمدي م.طارق العدواني بأن الفريق الرقابي قام بعمل جولات تفتيشية بمنطقة المهبولة أسفرت عن توجيه إنذارين لعقارين لعدم الالتزام بشروط الأمن والسلامة.



وأشار إلى أن الفرق الرقابية ستواصل جولاتها اليومية في كل مناطق المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، داعيا أصحاب العقارات والمقاولين التقيد والالتزام بالاشتراطات والضوابط المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة.