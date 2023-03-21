أحمد الدعيج: الأرباح الصافية والتوزيعات النقدية لعام 2022 الأعلى خلال آخر 10 سنوات

سنواصل التركيز على جودة الأصول والتنويع والرقمنة والكفاءة التشغيلية والأمن السيبراني



أعلن البنك التجاري الكويتي عن نتائجه المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022، حيث حقق البنك أرباحا صافية بلغت 73.6 مليون دينار، بنمو 34.7% مقارنة بمبلغ 54.6 مليون دينار في عام 2021، وبلغت ربحية السهم 37.2 فلسا للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مع توصية بتوزيع أرباح نقدية مقدارها 25 فلسا لكل سهم.



وقال البنك في بيان صحافي إن الأرباح التشغيلية قبل المخصصات ارتفعت بنسبة 26.4% لتصل إلى 102.8 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مقارنة بمبلغ 81.3 مليون دينار في 2021، كما ارتفع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 10.0% ليصل إلى 42.8 مليون دينار في 2022، مقارنة بمبلغ 38.9 مليون دينار لعام 2021.



وارتفع صافي الربح من عمليات القطع الأجنبي بنسبة 25% ليصل إلى 8 ملايين دينار في 2022، مقارنة بمبلغ 6.4 ملايين دينار في 2021، ونمت القروض والسلفيات بنسبة 6.2% إلى 2.42 مليار دينار بنهاية 2022، مقارنة بـ 2.28 مليار دينار بنهاية 2021، فيما بلغ إجمالي الأصول 4.3 مليارات دينار كما في 31 ديسمبر 2022 دون تغيير عن السنة السابقة.



وجاءت النسب الرقابية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 قوية وجيدة متجاوزة بشكل مريح المتطلبات الرقابية المحددة من قبل بنك الكويت المركزي، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال نسبة مقدارها 17.8%، وبلغت نسبة تغطية السيولة 249.7% ونسبة صافي التمويل المستقر 109.1% ونسبة الرفع المالي 11.4%.



وللعام الخامس على التوالي، ظلت نسبة القروض غير المنتظمة عند مستوى صفر، وهذه النسب تعكس قوة ومتانة المركز المالي للبنك وتوفر مصدات رأسمالية قوية وسيولة كبيرة تدعم النمو المحتمل والتوسع في محفظة القروض بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للبنك.



وقد استهل رئيس مجلس إدارة البنك الشيخ أحمد دعيج الصباح تعليقه على النتائج المالية، قائلا: «الأرباح الصافية المسجلة لعام 2022 والبالغة 73.6 مليون دينار هي الأعلى خلال السنوات العشر الماضية، كما أن توزيعات الأرباح المقترحة للمساهمين بواقع 25 فلسا للسهم هي أيضا الأعلى خلال هذه الفترة».



وأوضح الدعيج أن ارتفاع الأرباح الصافية بمقدار 19 مليون دينار، يرجع بصورة أساسية إلى التحسن النسبي في بيئة الأعمال، حيث شهدت معظم مؤشرات الأداء تحسنا، وتحقق ارتفاع في الإيرادات من الرسوم والعمولات بنسبة 10%، ونموا بنسبة 25% في صافي الربح من عمليات القطع الأجنبي، وزيادة في القروض والسلفيات.



وتابع بالقول: «كما عزز ارتفاع أسعار الفائدة صافي إيرادات الفوائد لسنة 2022، فيما بادر البنك بتجنيب مخصص بقيمة 30.1 مليون دينار، مقابل ذمم مدينة أخرى استمرارا للنهج المتحفظ والحصيف الذي يتبعه البنك».



وأشار الدعيج إلى أن البنك سيواصل التركيز على جودة الأصول والتنويع والرقمنة والكفاءة التشغيلية والأمن السيبراني وحماية البيانات، وكعادة التجاري، فإن الاستثمار في تحسين الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء وتدريب وتطوير الموظفين يأتي على رأس أولوياتنا ليظل التجاري دوما محافظا على مكانته وشعاره بصفته «البنك المفضل» للعملاء (التجاري هو اختياري).

وحول مستجدات الأعمال، قال الدعيج إن ارتفاع الدخل من عمليات القطع الأجنبي يرجع بشكل أساسي إلى سيناريوهات رفع أسعار الفائدة، مما أدى إلى توافر فرص متاجرة فورية بأسعار مواتية لصرف الدينار الكويتي/ الدولار الأميركي وقد نجح البنك في اقتناص هذه الفرص وتحويلها إلى عمليات مدرة للدخل.



ولفت إلى أن الزيادة في الدخل من الرسوم والعمولات تعود بشكل أساسي إلى تسهيلات غير ممولة لعميل دولي لاستيراد النفط من الكويت.

ومن المتوقع أن يستمر هذا العمل ويخلق فرصا مماثلة في المستقبل. وإضافة إلى ذلك، قام البنك التجاري بدور البنك القائد ووكيل ترتيب شريحة التمويل التجاري التقليدي وذلك بتوقيع عقد تسهيلات مشتركة بمبلغ 292 مليون دولار لصالح شركة سبتكو العالمية البترولية، بالاشتراك مع مجموعة من البنوك، حيث تم اكتمال الحزمة التمويلية واستيفاء كل عقود ومستندات التمويل.

وهدف التحالف إلى تمويل عقد إنشاء مرفق الإنتاج الجوراسي رقم 4 في شمال الكويت «JPF-4»، الذي تمت ترسيته من قبل شركة نفط الكويت على شركة سبتكو العالمية.



وأضاف الدعيج أن البنك قام بتدشين مراكز الخدمات المصرفية الذاتية (Business Island) ووفرها في معظم فروع البنك مع تزويدها بخصائص ومزايا إضافية بغرض التسهيل على العملاء بتقديم خدمات متميزة من خلال نقطة واحدة، حيث يمكن للعملاء تسجيل الدخول إلى الأجهزة باستخدام خاصية التعرف على الوجه المسجلة على تطبيق التجاري على الهاتف المحمول للوصول إلى أي من المنتجات/ الخدمات المصرفية.



وبالنظر إلى أن التجاري يضع خدمة العملاء على رأس أولوياته، فقد أطلق خدمات جديدة لتحسين تجربة العملاء المصرفية، منها البطاقات الافتراضية للخصم ومسبقة الدفع، والدردشة الآلية مع التجاري «T-bot» على تطبيق واتساب WhatsApp والخزائن الذكية الخاصة من التجاري T-Lockers المتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع 24/7.



كما وفر البنك أيضا لعملائه الراغبين في الحصول على أموال نقدية بصورة عاجلة خيارا مبتكرا يمكنهم من سحب الفوائد المستحقة على الودائع الثابتة في أي وقت من عمر الوديعة دون انتظار تاريخ الاستحقاق.



وتم إجراء تحسينات إضافية على الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت، حيث أصبح بإمكان العملاء من الشركات الاستفادة من خدمات جديدة عن طريق التطبيق، حيث يتم منحهم تسهيلات مؤقتة من خلال السحب على المكشوف من الحساب عند تمرير معاملات تحويل الأموال ودفع الرواتب والتحويلات عن طريق خدمة سويفت.



على صعيد المسؤولية الاجتماعية، فقد كان برنامج التجاري للمسؤولية الاجتماعية زاخرا بالأنشطة على مدار العام، حيث أبدى البنك، كعهده دوما، التزاما كبيرا بهذه المسؤولية، ومن ذلك الاحتفال بالأعياد الوطنية مع عمال البناء والتنظيف من خلال حملته الرائدة «هون عليهم» والتركيز على أهمية إحياء التراث الكويتي القديم من خلال مبادرته «يا زين تراثنا».

كما أن للبنك برنامجا اجتماعيا مصمما خصيصا للاحتفال بالمناسبات المختلفة مع جميع شرائح المجتمع بهدف توطيد الروابط الاجتماعية للبنك مع المجتمع الذي يعمل فيه من خلال برامج ومبادرات مجتمعية مبتكرة.



وكجزء من برنامجه للمسؤولية الاجتماعية، يواصل البنك دعم حملة «لنكن على دراية» وهي الحملة التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت لنشر الثقافة المصرفية والمالية بين شرائح المجتمع المختلفة، حيث يستخدم البنك قنواته الإلكترونية وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لتوعية العملاء بأعمال المصارف بشكل عام وأمن المعلومات مع ضرورة حماية بياناتهم المصرفية من عمليات الاحتيال.



واختتم الدعيج حديثه مهنئا الجميع بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، ومتوجها بكل الشكر والتقدير من الجهات الرقابية ممثلة في بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال على دعمهما المستمر للقطاع المصرفي والمالي، ومن السادة المساهمين، وأعضاء مجلس الإدارة ومن الإدارة التنفيذية وجميع موظفي البنك لتفانيهم وجهودهم الحثيثة في خدمة العملاء.



توسيع شبكة الفروع.. وتسريع الرقمنة



على مستوى الخدمات المصرفية للأفراد، أوضح الشيخ أحمد الدعيج أن البنك قام بافتتاح فرعين جديدين أضيفا إلى شبكة فروع البنك مجهزين بأحدث المعدات والتكنولوجيا أحدهما يقع في قلب مدينة الكويت التجاري بشارع فهد السالم والآخر يقع في مدينة سعد العبدالله بهدف تلبية جميع احتياجات العملاء.



وعلى صعيد الخدمات الرقمية والابتكار والحلول المقدمة للعملاء، أشار إلى أن البنك يواصل المضي قدما وبصورة متسارعة في مسيرة الرقمنة وخاصة من حيث نظم الدفع الرقمية والإلكترونية. وإضافة إلى ذلك، فإن التكامل المنتظر لنظام فتح الحسابات مع التوقيع الإلكتروني المعتمد من الهيئة العامة للمعلومات المدنية من المتوقع أن يعزز ويسهل عملية فتح الحسابات.

فضلا عن ذلك، وضع البنك نظاما شاملا للمدفوعات الرقمية، وهذا يوفر للعملاء مجموعة متنوعة من الخيارات لإجراء المعاملات، تتضمن المحافظ الرقمية، وخدمة Apple Pay، وخدمة Samsung Pay.



«GO Green».. اهتمام كبير



على صعيد حماية البيئة، أكد الشيخ أحمد الدعيج أن موضوع التحول الأخضر «GO Green» يحظى بالاهتمام والرعاية، ويعمل البنك على الكثير من المبادرات والمشاريع المتنوعة لخلق وتعزيز «ثقافة المحافظة على البيئة» والعناية بالموارد الطبيعية بين جميع أفراد المجتمع.

أما بالنسبة للتمويل المستدام لإحداث التحول الأخضر، فإن البنك يسعى بشكل استباقي في هذا المجال من خلال أنشطته التمويلية والاستثمارية لتشجيع ودعم الأعمال والمشاريع الهادفة إلى حماية البيئة والتحول «الأخضر» والتي تستخدم مواد مستدامة في صناعة منتجاتها وباستخدام موارد أقل من المياه والطاقة والمواد الخام وكذلك خفض انبعاثات الكربون، أو التي تستخدم هذه المواد بطرق متجددة وصديقة للبيئة.