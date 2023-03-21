

يستكمل بنك الكويت الدولي (KIB) جهوده الهادفة إلى توعية عملائه وتعزيز ثقافتهم المالية، وذلك بالتزامن مع حملة «لنكن على دراية» للتوعية المصرفية، والتي انطلقت منذ 3 سنوات بالتعاون بين بنك الكويت المركزي واتحاد المصارف الكويتية. ويأتي التزام KIB بهذه الحملة انطلاقا من حرصه على الأمان المصرفي لعملائه، وتعريفهم بكل حقوقهم وواجباتهم المالية، والارتقاء بأداء القطاع المصرفي وكفاءته.



وفي معرض تعقيبه على هذه الخطوة، قال المدير التنفيذي - إدارة أمن المعلومات والخصوصية ومكافحة الاحتيال في KIB، داود بهبهاني: نحن في KIB ملتزمون بمكافحة محاولات الاحتيال والإعلانات المزيفة التي تهدف إلى انتهاك خصوصية العملاء وسرقة بياناتهم، المالية والشخصية، وندرك أهمية دورنا في توعيتهم بضرورة تجنب الوقوع ضحايا لتلك الاحتيالات، ولذلك فإننا نعمل على نشر مواد ومحتويات خاصة بالتوعية المالية على جميع قنوات KIB الرقمية والإلكترونية، من أجل توجيه العملاء إلى السبل الصحيحة والآمنة في حال تعرضهم لأي محاولات احتيال.

كما قدم بهبهاني مجموعة من التوصيات التي يتعين على العميل أخذها بعين الاعتبار، مثل الإبلاغ الفوري بمجرد الشك في عملية اختراق أو احتيال، أو ملاحظة نشاط مشبوه أو غير اعتيادي على الحساب المصرفي أو بطاقات السحب الآلي والبطاقات الائتمانية، وذلك من خلال الاتصال بمركز خدمة العملاء عبر الرقم 1866866، كما أوصى بأهمية عدم الاستجابة الى أي اتصال يطلب بيانات البطاقة البنكية أو رقم الـ OTP وعدم الرد على أي بريد إلكتروني أو رسائل نصية مشبوهة أو الضغط على أي روابط إلكترونية قد تحتويها تلك الرسائل، هذا بالإضافة الى الحرص على عدم تثبيت أي برنامج يطلبه المتصل على الهاتف المحمول، مؤكدا أن KIB لا يمكن، لأي سبب من الأسباب، أن يطلب أي بيانات مصرفية خاصة أو كلمات مرور لمرة واحدة (OTP) أو كلمات سر بهذه الطريقة أو بأي شكل من الأشكال.



وفي ختام تصريحه، شدد على أهمية تفعيل الإشعارات للاطلاع على تفاصيل كل عملية مصرفية والتأكد من سلامتها وصحتها، لاسيما عند الدفع عبر القنوات الإلكترونية والرقمية، إضافة إلى الحرص على تفقد رصيد الحساب والبطاقة الائتمانية بشكل دوري ومنتظم، وتغيير أرقام وكلمات المرور بصورة مستمرة.