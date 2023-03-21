

مبارك الخالدي



تستقبل إدارة نادي الجهراء المدرب البرازيلي جانسينيز داسيلفا قبل نهاية الأسبوع الجاري، وذلك لتسلم مهامه مدربا للفريق الأول لكرة القدم. وكانت إدارة النادي قد انتهت امس من استخراج التأشيرة الخاصة بالمدرب الجديد للفريق تمهيدا لدخوله البلاد.



وسبق للمدرب أن تولى قيادة الجهراء في مواسم سابقة، كما تولى بعدها قيادة فريقي اليرموك وكاظمة، حيث حقق خلال تجربته مع الفرق الكويتية نتائج لافتة.



ويأتي التعاقد مع داسيلفا خلفا للمدرب السلوفيني ساندي سينوفيسكي الذي فشل في قيادة الفريق للتواجد ضمن دوري الستة المتنافسين على لقب بطولة دوري زين الممتاز، إذ تأمل إدارة النادي أن يحقق داسيلفا آمالها في البقاء في الدوري الممتاز وتجنب الهبوط إلى الدرجة الأولى.