

قام فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بقطع التيار الكهربائي عن سوق الخيام بالكامل ورفع عدادات الكهرباء بناء على كتاب وجهته بلدية الكويت إلى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وذلك تحت إشراف وبحضور رئيس فريق الضبطية القضائية عدنان دشتي وقطاع شبكات التوزيع الكهربائية بمحافظة العاصمة، كما تم ‏اكتشاف إعادة المياه العذبة في أحد المجمعات السكنية دون علم الوزارة بعد أن كانت تمت مخالفة هذا المجمع عام 2014 لاستغلال وتوصيل المياه العذبة من خط الوزارة بطريقة غير رسمية وتم قطع خدمة المياه عن المجمع بالكامل وتحرير محضر ضبط مخالفة للمرة الثانية وقطع الخدمة وتحويل المحضر إلى لجنة تطبيق أحكام قانون 2005/48 لاتخاذ الإجراءات القانونية.