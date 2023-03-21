تحت رعاية القائم بأعمال عميد كلية العلوم الحياتية بجامعة الكويت د.نواف الهاجري وجمعية سوروبتمست الكويت، نظم قسم علوم المعلومات بكلية العلوم الحياتية مؤتمرا بعنوان «يوم المرأة العالمي - دفعة الخريجين Grad Cohort» وذلك بكلية العلوم الحياتية.



ويعد هذا المؤتمر هو الثاني من نوعه وقد تم تنظيمه بالاشتراك مع مجموعة مبرمجي غوغل وصناع التقنية النسائية ومنظمة نساء عربيات في تقنية المعلومات ونادي كليك إت وجمعية هندسة الكمبيوتر- جامعة الكويت، كما اشترك بالتنظيم فرعان عالميان في مجال الأمن السيبراني.



وقد استهدف المؤتمر طالبات وخريجات برامج الحوسبة سواء بدرجة البكالوريوس أو ماجستير التكنولوجيا كما استهدف الخريجات من الجامعات في جميع أنحاء الكويت، ووصل عدد التسجيل والحضور للمؤتمر حوالي 50 طالبة و20 متطوعة و15 خبيرة في مجال التقنية، واستمرت فعاليات المؤتمر يومين متتاليين.



هذا، وقد تم خلال المؤتمر إقامة عدة فعاليات تحت إعداد وتنفيذ القائم بأعمال رئيس قسم علوم المعلومات الدكتورة زينب المعراج لتطوير مهارات الطالبات والخريجات المهنية ومنحهن فرصة للقاء بالقيادات النسائية البارزة في مجال الحوسبة والتقنيات والتكنولوجيا في الكويت.



شهد اليوم الأول عقد لقاء ومحاضرة عبر زوم مع خبيرة مبرمجي غوغل أنجوليكا أوليفيرا في تقنية أندرويد من البرازيل للحديث عن خطوات اكتساب الخبرات التقنية، ثم أقيمت ورشة #IamRemarkable (أنا مميزة)، وذلك لتنمية الثقة بالنفس والقدرات وبيان أهمية دور المرأة القيادية في المؤسسات قام بتقديمها كل من العقيد متقاعد من الجيش الأميركي ومؤسس لين إن كويت السيدة ميلودي ميتشل ومساعد مدير في شركة يرنست ويونج الدكتورة ليلاس الأسفهاني.



أما اليوم الثاني في مؤتمر يوم المرأة العالمي فقد بدأ بتدريب شخصي عن كيفية تطوير السيرة الذاتية في المجال العلمي قدمتها رئيس قسم الموارد البشرية بمدرسة الكويت الإنجليزية ومؤسس شركة إوديسي للاستشارات الأستاذة فاتن القادري بالتعاون مع مرشدات قمن بمراجعة السير الذاتية للحضور ومنهن العضو في جمعية سوروبتمست ومؤسس شركة فنون اللغة للتدريب الأستاذة عريب الفوزان والشريك المؤسس في نوبلتي للاستشارات الأستاذة ماري آن خليل والمهندسة في وزارة الكهرباء والماء م. فاطمة المزروعي.



وبدورها، رحبت الدكتورة زينب المعراج بالحضور والمشاركين شاكرة لهم حضورهم ومشاركتهم، وتوجهت بالشكر للقائم بأعمال عميد كلية العلوم الحياتية الدكتور نواف الهاجري على دعمه، كما استعرضت أهم ما تم تقديمه في اليوم الأول وما سيتم تقديمه في اليوم الثاني للمؤتمر.



هذا وقد كرمت الدكتورة المعراج بصحبة القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة الدكتور ضاري الحويل والقائم بأعمال عميد كلية العلوم الحياتية الدكتور نواف الهاجري كل المشاركين قبل البدء بالبرنامج.



بدأت الحلقة النقاشية بعنوان «الوظائف التقنية في القطاع الخاص والقطاع الحكومي» قدمتها المسؤول التنفيذي للتكنولوجيا في القطاع الحكومي في شركة مايكروسوفت المهندسة ياسمين الرفاعي، حيث طرحت مجموعة أسئلة على الضيفات وهن رئيس تحليل الأعمال، إدارة تقنية المعلومات في بنك الكويت الدولي الأستاذة مشاعل العوضي، والرئيس التنفيذي للبيانات والابتكار في بنك الخليج المهندسة مي العويش ونائب رئيس تطوير الأعمال في مؤسسة SAP المهندسة سندس بوشهري ومدير إدارة حوكمة القطاع العام في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات المهندسة منال المزيد حول التحديات التي واجهتهن، وعن الداعمين لهن ونصائحهن للجيل الجديد.



من جانبها، ذكرت الأستاذة مشاعل العوضي أنها في بداية عملها واجهت تحدي أنها المرأة الوحيدة التي تعمل في الـ IT وبعد خمس سنوات واجهت تحديا جديدا بعدم تقبل الموظفين الرجال أن تكون رئيستهم في العمل امرأة ولكن مع الوقت بدأ هذا الأمر يضمحل.



أما عن الداعمات لها فقد توجهت بالشكر إلى السيدة لمياء الطبطبائي التي أخذت بيدها وساعدتها منذ أن بدايتها الوظيفية حتى تطورت فيها.



وبدورها، بينت المهندسة منال المزيد أن أول 5 سنوات قضتها في العمل كانت بمنزلة صدمة لها بسبب اختلاف مجال العمل عن الدراسة، لافتة إلى أن من يرغب بتخصص الحوكمة لابد له من تطوير وتوسعة مداركه من خلال الدورات التدريبية والتعلم، لأن الاتكاء على الدراسة وحدها لن يطور من الشخص الطموح وهذا هو الفرق بين الناجح والعادي، فالناجح يعرف كيفية استغلال إمكانياته بالشكل الصحيح.



أما المهندسة مي العويش التي كانت بداية حياتها المهنية بقسم الـ IT في البنك التجاري فقد ذكرت أن عدم وجود نساء في قسم الـIT انتهى هذه الأيام، وقالت «ولكن للأسف لا زالت بعض الجهات تعطي أفضلية تولي المناصب للرجل بسبب سيطرة الصورة النمطية وهي أن المرأة من الصعب عليها أن تعمل بجهد في حال تكوينها للأسرة بينما يسهل على الرجل ذلك»، منوهة بأن الفضول هو أساس معرفة البيانات وحب التعلم هو الدافع للاستمرار.



ومن جهتها، أضافت المهندسة سندس بوشهري بأن كونها أما لأربعة أبناء لم يمنعها من التطور المهني، مشيدة بدعم كل من والدها وزوجها لها حتى تتطور وتنجح في مهنتها.



وأشارت بوشهري إلى أنها طالبت يوما جهة عملها بتوفير غرفة حضانة للأمهات وقد وافق على اقتراحها أحد المسؤولين الرجال، مؤكدة أن المرأة لابد أن تعرف حقوقها في العمل وتطالب بها لأن هناك من يسمع ويساعد.



واختتمت برامج المؤتمر بورشة تعارف عنوانها Speed Networking أدارتها مؤسس شركة دانا وينر الأستاذة دانا وينر مع نساء خبيرات في مجال التقنيات من شتى القطاعات وهن أعضاء الهيئة الأكاديمية في جامعة الكويت الدكتورة هنادي عبدالسلام والدكتورة زهراء معرفي والدكتورة أبرار الحسن وعضو الهيئة الأكاديمية من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي الدكتورة فاطمة السويدي ورئيس جمعية المشروعات الصغيرة ومؤسس شركات عدة الأستاذة شيماء بن حسين، وخبيرة هندسة كمبيوتر في وزارة التربية الأستاذة مها القلاف والمهندسة ثاقبة سلمان من ميديا فون بلاس.



ومن جهة أخرى، أكدت الدكتورة زينب المعراج أهمية أعمال المجموعات مثل مجموعة صناع التقنية النسائية (WTM) Women Techmakers وهي تعتبر تابعة لبرنامج غوغل، وتم إنشاؤها في عام 2012، حيث تهدف إلى إطلاق مبادرات عالمية قابلة للتطوير لدعم وتمكين المرأة في جميع مراحل حياتها المهنية.



وأضافت أن المؤتمر كان فرصة مميزة لجمع خبيرات الكمبيوتر والمتخصصات من رائدات الأعمال والاكاديميات والموظفات لمشاركة خبراتهن والتعرف على خبرات غيرهن، والتعرف على ما يواجهنه من مشاكل في عملهن لتستفيد منها الطالبات والخريجات، شاكرة كل موظفي قسم علوم المعلومات والمتطوعين على تعاونهم لإنجاح المؤتمر.



وفي الختام أقيم قريش رمضاني تحفيزي بتنسيق وتنفيذ من موظفتي قسم علوم المعلومات الأستاذة منيرة العلي والمهندسة منية العيدان، من أجل التواصل مع المرشدات وتحفيز التعاون والتعارف لتقوية قنوات تواصل الخريجات مع العاملات في القطاعين.