عاطف رمضان



قام وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري بتكريم العاملين المنظمين من وزارة الاعلام لاجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب الذي عقد في الكويت، وذلك بحضور وكيل وزارة الإعلام بالتكليف د.ناصر المحيسن وقياديي الوزارة.



وفريق العاملين بالوزارة الذي تم تكريمه هو من قام بالاعدادات المسبقة لاستقبال وزراء الاعلام العرب والوفود التي شاركت في الاجتماعات وكذلك كان من مهام الفريق متابعة حجوزات الفنادق وترتيب مواعيد الاجتماعات وكذلك جهود الفريق خلال اقامة الحدث.