الدوحة - فريد عبدالباقي



قررت إدارة نادي السيلية القطري الانفصال بالتراضي عن المدرب التونسي سامي الطرابلسي، وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق في مسابقة الدوري القطري واقترابه من الهبوط إلى الدرجة الثانية، حيث قررت الإدارة تعيين الطرابلسي مستشارا فنيا للفريق الكروي الأول حتى نهاية الموسم.



إلى ذلك، أجرى المحترف البلجيكي لنادي الدحيل ادميلسون دا سيلفا، عملية جراحية ناجحة بالكاحل في أحد مستشفيات مدينة بورتو البرتغالية، وهو ما سيبعده عن المشاركة مع الفريق في الفترة القادمة، حيث سيخضع للراحة ليبدأ بعدها مرحلة التأهيل، وكان اللاعب قد أصيب خلال لقاء الدحيل والشباب السعودي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا التي أقيمت في الدوحة.



من ناحية أخرى، أعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر عن ملاعب وأوقات مباريات الجولتين 18 و19، بالإضافة إلى المباراتين المؤجلتين من الجولتين 9 و15، لبطولة الدوري القطري، حيث تم تأجيل لقاء نادي قطر والريان في الجولة الـ18 لتقام يوم 23 أبريل المقبل، بسبب ارتباط نادي قطر بلقاء الصفاقسي التونسي في ذهاب الدور الأول لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، والتي ستقام 3 أبريل المقبل في تونس.



وسوف تقام مباريات الجولة الـ 18 على 3 أيام السبت والأحد والإثنين 1 و2 و3 أبريل المقبل وتقام جميع مباريات الجولة في نفس التوقيت الـ 9:45 مساء، حيث يلتقي السد مع الوكرة والسيلية مع الدحيل، واليوم الثاني المرخية مع الغرافة والأهلي مع الشمال بينما تختتم الجولة بمباراة تجمع بين العربي وأم صلال.



وتحدد أيام الخميس والجمعة والسبت 13 و14 و15 لإقامة مباريات الجولة الـ19 من الدوري، حيث يلتقي العربي مع الأهلي، والوكرة مع الشمال يوم الخميس، بينما يلتقي السيلية مع الريان والغرافة مع الدحيل، يوم الجمعة، والمرخية مع أم صلال وقطر مع السد يوم السبت وكل المباريات تقام بعد صلاة التراويح في الـ 9:45 مساء.



ولم تحدد المؤسسة مواعيد وملاعب مباريات الجولات (20 و21 و22) والتي سيتم الإعلان عنها لاحقا، وذلك بالاعتماد على مبدأ تكافؤ الفرص.