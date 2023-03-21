ماتزال إدارة مدرسة سلمى بنت عميس الابتدائية للبنات مستمرة في تميزها وروعة أدائها تعليميا وتربويا وذلك بفضل جهود مديرتها القديرة فاطمة العنزي ومتابعتها مع إداريات المدرسة والمشرفات والمعلمات للعملية التعليمية بأساليب تربوية هدفها الأول ضمان أفضل المستويات التعليمية للتلميذات والنهوض بالمستوى العام للمدرسة، حيث تحرص العنزي وفريق المدرسة على التواصل الدائم مع أولياء الأمور لضمان أفضل النتائج للطالبات ولسير العملية التعليمية في المدرسة، وذلك بشهادة أولياء الأمور الذين يثمنون تلك الجهود ويشكرون إدارة المدرسة على ما تقوم به تجاه بناتهم.