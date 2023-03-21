فاز الممثل الكوميدي آدم ساندلر بالنسخة الرابعة والعشرين من جائزة مارك توين للفكاهة الأميركية من مركز كينيدي يوم الأحد، وذلك في أمسية احتفت بالكوميديا التي قدمها ومسيرته المهنية. فقد شهدت الأمسية الاحتفاء بكوميديا ساندلر التي رغم أنها لم تنل حظا كبيرا من إعجاب النقاد، فازت بإعجاب شريحة كبيرة من الجمهور ودرت مليارات الدولارات.



وصعد أصدقاء ساندلر وزملاؤه في التمثيل، إلى جانب والدته وزوجته، على مسرح مركز كينيدي لمشاركة الممثل لحظة التكريم وتسليط الضوء على تطوره في عدة مراحل قدم فيها ستاند-أب كوميدي ومثل في أفلام سينمائية وغنى.



ينضم ساندلر بذلك إلى صفوف كوميديين آخرين حصلوا على جائزة مارك توين، منهم جون ستيوارت وديف تشابيل وجوليا لويس دريفوس وديفيد ليترمان وكارول بورنيت وإدي ميرفي وإلين دي جينيريس.



سميت الجائزة على اسم الروائي والكاتب صامويل كليمنس، المعروف باسمه المستعار مارك توين.