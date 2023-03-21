قال رئيس الجمعية الفلكية الكويتية الفلكي عادل السعدون، ان الاعتدال الربيعي يبدأ اليوم 21 مارس حيث تتعامد الشمس على خط الاستواء الأرضي وتعبر باتجاة النصف الشمالي من الكرة الارضية ويرافق ذلك تساوي الليل والنهار في الدول الواقعة على خط الاستواء.

وقال السعدون لوكالة الانباء الكويتية (كونا)، ان دخول فصل الربيع يبدأ اليوم على النصف الشمالي من الكرة الارضية وكذلك دخول فصل الخريف على النصف الجنوبي من الكرة الارضية.

واضاف ان فصل الربيع يمتد لمدة 92 يوما و17 ساعة ومع بداية اليوم تبدأ ساعات النهار بالتزايد على حساب ساعات الليل.

وذكر ان ميل الشمس يبدأ بالارتفاع عن الافق اكثر واكثر وخاصة وقت الظهيرة حتى تكون فوق رأس الانسان تقريبا في الكويت عند الانقلاب الصيفي في 22 يونيو عندما تتعامد الشمس فوق مدار السرطان بزاوية 4ر23 درجة.

وتابع ان الكثيرين يعتقدون انه في يوم الاعتدال الربيعي ستكون الشمس في برج الحمل وهو خطأ شائع حيث ان الشمس تكون في اليوم العاشر من برج الحوت.

وقال السعدون انه في حساب أهل البادية والبحر في الكويت فإنه مع بداية الربيع يبدأ موسم الحميمين الذي يمتد لمدة 26 يوما ويظهر به نجمان الاول سعد الأخبية والثاني الفرغ المقدم.

وأوضح انه سمي بموسم الحميمين لان الجو يبدأ في الحمو وترتفع درجات الحرارة على سطح الارض وعلى الهواء القريب من سطح الارض.

وقال السعدون انه في الكويت والدول التي تقع على نفس دائرة عرضها فقد تساوى الليل والنهار فيها قبل الاعتدال الربيعي وذلك في 16 مارس واصبح طول النهار 12 ساعة وطول الليل 12 ساعة.

وبين ان كل دائرة عرض لها يومها الخاص بالتساوي بين ساعات الليل والنهار والذي يختلف من بلد الى آخر ويعود سبب ذلك الى ان الارض وهي تدور حول الشمس فان مدارها له شكل اهليجي وليس دائريا.

واضاف ان الدول التي تقع شمال الكرة الارضية تتساوى فيها ساعات الليل والنهار قبل 21 مارس بعدة ايام والدول التي تقع جنوب خط الاستواء تتساوى فيها ساعات الليل والنهار بعد تاريخ 21 مارس.

وأشار الى انه مع حدوث الاعتدال الربيعي ستكون ساعات الليل متواصلة لمدة ستة أشهر في منطقة القطب الجنوبي في القارة المتجمدة الجنوبية حيث تكون الشمس تحت الافق.

واضاف ان ساعات النهار ستكون متواصلة لمدة ستة أشهر في منطقة القطب الشمالي في المحيط المتجمد الشمالي حيث تكون الشمس فوق الافق.