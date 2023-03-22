أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت تسمية 3 طلبة كويتيين (سفراء للمرأة والبيئة) بعد فوزهم بمسابقة ‎نظمت بالتعاون مع كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت.



وقالت البعثة، في بيان صحافي، ان الطلبة أنفال العنزي وفاطمة الكندري وفهد الصباح قدموا أوراقا بحثية ‎تضمنت سياسات تتعلق بالجوانب الرئيسية للدور الذي تلعبه المرأة في السياسات البيئية بالكويت ومساهمتها في تقليل آثار التغير المناخي والتدهور البيئي، موضحة انه منح للطلاب زيارة دراسية ‎إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث ستتاح لهم الفرصة للاطلاع عن كثب على تجربة الاتحاد الأوروبي في تعزيز دور المرأة في السياسات البيئية.



وقالت القائم بالاعمال بالانابة في بعثة الاتحاد الاوروبي لدى الكويت إيرينا غوزاتشينكو في حفل التكريم ان الاتحاد الاوروبي ملتزم بدعم الجهود التي تبذلها الكويت والشباب الكويتي المتميز لحماية البيئة وتعزيز دور المرأة في السياسات البيئية.



واشادت غوزاتشينكو بالدور المهم الذي تلعبه المرأة الكويتية من أجل التصدي للتدهور البيئي في الكويت، موضحة استمرار دعم هذه المسابقة التي تأتي نتيجة للتعاون ما بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الكويت.



من جانبه، أثنى نائب العميد لشؤون الطلبة في جامعة الكويت د.محمد السهلي ‎على هذه المبادرة برفع الوعي بالتغير المناخي وتسليط الضوء على دور المرأة في صياغة السياسات البيئية وتحسين القدرات الشبابية في استدامة الموارد الطبيعية، معتبرا تحسين القدرات ‎من خلال البرامج التدريبية وورش العمل خطوة أساسية من اجل التخفيف من آثار التغير المناخي.