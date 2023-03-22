د.جاسم الكندري: نحرص على تمتين الروابط الأسرية وجمع النزيل مع أسرته في الشهر الكريم



بشرى شعبان



كشف مدير إدارة رعاية الأحداث د.جاسم الكندري عن مبادرة استقبال أسر نزلاء الدور الإيوائية التابعة للإدارة بشكل أستثنائي، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك، مضيفا ان مدة الزيارة ستكون ساعة.



وأشار الكندري في تصريح صحافي إلى أن المبادرة تهدف إلى تمتين الروابط الأسرية مع بداية الشهر الفضيل والسماح للنزلاء بقضاء وقت مميز مع اسرهم وهي أول مرة تنظمها الإدارة ولن تكون الأخيرة، موضحا أن الإدارة ارتأت أن يقوم كل نزيل بتقديم هدية لأسرته عبارة عن سجادة للصلاة والمصحف الشريف وكتيب حصن المسلم.



وزاد أن هدف الإدارة الدائم تعزيز الروابط الأسرية وتعزيز العلاقة بين النزيل وأسرته ليخرج إلى المجتمع سليما معافى من أي أثر نفسي سلبي.



وكشف عن إعداد خطة أنشطة متكاملة لشهر رمضان المبارك تتضمن عدة جوانب منها الدينية تشمل تقديم محاضرات ودروس إلى جانب الإرشادات والنصائح التربوية، مضيفا أنها تتضمن أيضا جانبا اجتماعيا يشمل إقامة إفطارات جماعية بين النزلاء وأسرهم، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة رياضية وتعليمية.