البنك يدعم المبادرات الصحية من منطلق الحرص على تعزيز دوره في المسؤولية الاجتماعية

أجنحـة للتعريف بطرق التغذية الصحية والعـلاج الطبيعي ومحاضرات توعويـة للزوار



أعلن البنك الأهلي الكويتي، عن رعايته «اليوم الأميري الثاني» للتوعية بالصحة، الذي نظمه المستشفى الأميري في 16 مارس 2023 في سوق المباركية، تحت شعار «صحتك في رمضان» برعاية وزير الصحة، انطلاقا من حرص البنك الأهلي الكويتي على تعزيز الوعي بين أفراد المجتمع، والتشجيع على اتباع نمط حياة صحي، يساعد على الوقاية من الإصابة بالأمراض على أنواعها.



وشملت الفعالية التي يشارك البنك الأهلي الكويتي برعايتها للعام الثاني على التوالي، إقامة 20 منصة متخصصة تحت إشراف أطباء متخصصين بالعديد من الأمراض، وتشهد إجراء فحوصات السكر وضغط الدم وحساب كتلة الجسم وغيرها، فضلا عن تواجد أجنحة متخصصة بالتغذية الصحية والعلاج الطبيعي، إلى جانب عقد العديد من ورش العمل والمحاضرات التوعوية للحضور من جميع الفئات.



وهدفت الفعالية التي شهدت حضور أعداد كبيرة من أفراد المجتمع، إلى تزويد المشاركين بأهم التطورات والمعلومات الصحية، وتقديم الإرشادات المناسبة التي تساعدهم على الوقاية وتجنبهم الإصابة بأي أمراض.



وأكد البنك الأهلي الكويتي، حرصه على المشاركة الدائمة في الفعاليات الصحية، التزاما منه بدوره الفاعل اجتماعيا، ولإيمانه بأهمية تثقيف أفراد المجتمع من جميع الفئات بأهمية إجراء الفحوصات الدورية، واتباع تعليمات الأطباء حفاظا على صحتهم.



وشدد البنك الأهلي الكويتي على أن التعاون مع المستشفى الأميري لرعاية حملتها التوعوية للعام الثاني على التوالي، والتي تضمنت يوما صحيا في سوق المباركية لجميع المشاركين، يظهر حرصه على عقد شراكات مع العديد من الجهات الصحية في الكويت، بهدف زيادة الوعي الصحي بالمجتمع، والحفاظ على سلامة الأفراد، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة، وإبراز أهميتها للوقاية من الأمراض، واتباع نمط غذائي صحي بما يحمي الجسم، لافتا إلى أن هذه العناصر تشكل جزءا رئيسيا من قيم البنك الأهلي الكويتي وإستراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية.



تكريس الحضور



ويأتي ذلك ضمن مساهمة البنك الأهلي الكويتي في رعاية الفعاليات الصحية، لتكريس دوره وحضوره الكبير في أوساط المجتمع الكويتي، مؤكدا التزامه بتعزيز دوره التوعوي، بما يعكس توجهه كإحدى مؤسسات القطاع الخاص الملتزمة بدعم وإنجاح المبادرات المجتمعية المتنوعة التي تقام في جميع القطاعات، والتي تناسب كل الأعمار.



وتابع البنك الأهلي الكويتي، أن الفترة المقبلة ستشهد مشاركته في العديد من الفعاليات والحملات الصحية والتوعوية، وعلى رأسها المتعلقة بالصحة العامة، وتلبية احتياجات جميع أفراد المجتمع الصحية والعلاجية، وإرشادهم إلى التطورات المستمرة التي تشهدها الخدمات العلاجية لجميع الأمراض، ضمن إطار شراكته مع الجهات الصحية والطبية الرائدة في الكويت. بالإضافة إلى تقديم عروض وخصومات لعملاء البنك الأهلي الكويتي للتشجيع على إجراء الفحوصات الدورية، والكشف عن العديد من الأمراض الشائعة، ومن بينها سرطان الثدي وسرطان البروستاتا، والسكري وغيرها، بالتعاون مع المراكز الصحية.