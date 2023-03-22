تسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس رسالة جوابية موجهة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة تتعلق بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في جميع المجالات.



قام بتسليم الرسالة لسمو ولي العهد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.



كما تسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان امس رسالة خطية موجهة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد من أخيه الرئيس د.عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيق تتعلق بالعلاقات الأخوية الطيبة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتضمنت دعوة سموه لزيارة جمهورية العراق.



قام بتسليم الرسالة لسمو ولي العهد سفير جمهورية العراق الشقيق لدى الكويت المنهل الصافي.



حضر اللقاءين رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقيتي تهنئة إلى الرئيس رام تشاندرا بوديل رئيس نيبال الصديقة وسعادة رام ساهاي براساد ياداف نائب رئيس نيبال الصديقة ضمنهما سموه خالص تهانيه بمناسبة فوزهما في الانتخابات الرئاسية لنيبال وأدائهما اليمين الدستورية، متمنيا سموه لهما موفور الصحة والعافية وكل التوفيق والسداد.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس حاجي جينجوب رئيس جمهورية ناميبيا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له دوام الصحة والعافية.