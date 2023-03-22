توجت شركة الوطني للاستثمار بجائزة «أفضل مدير أصول على مستوى الكويت» للعام 2022 ضمن جوائز مجلة Global Investor لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تكرم مديري الثروات ومديري الأصول والوسطاء ذوي الأداء المتميز على الصعيدين المحلي والإقليمي. وقد تم فتح باب الترشيح لجوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2022 في 5 أكتوبر 2022 وشهدت مشاركة شركات من جميع أنحاء المنطقة سعيا للفوز بجائزة ضمن 17 فئة إقليمية و24 فئة محلية.



وتعليقا على هذا التتويج، قال شادي خضر مدير عام إدارة الأصول الإقليمية في شركة الوطني للاستثمار: نعتز بهذا التكريم لما يحمله من شهادة واضحة على القدرات الكبيرة لفريق إدارة الأصول بشركة الوطني للاستثمار، وما يمثله من ترسيخ لمكانتنا كشركة رائدة على مستوى الكويت وأحد أفضل مديري الأصول في منطقة الخليج. يعكس هذا التتويج نجاح فلسفتنا الاستثمارية التي تركز على نمو رأس المال واستراتيجيات الاستثمار السليمة. كما يعد الفوز بهذه الجائزة المرموقة تأكيدا جديدا على ما يتمتع به فريقنا من خبرة مهنية وسجل حافل على مدار أكثر من 14 عاما، والأداء القوي لمنتجاتنا وحلولنا الاستثمارية.



وأضاف: إن المكانة الريادية التي تتمتع بها شركة الوطني للاستثمار هي نتاج حرصها الدائم على تطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات العملاء وتركيزها القوي على تحقيق عوائد مجزية على المدى الطويل.



واختتم خضر حديثه بتوجيه الشكر لفريق إدارة الأصول الذي أسفرت جهوده وتفانيه في العمل عن تحقيق نتائج مميزة توجت بالفوز بهذه الجائزة المرموقة من مجموعة Global Investor.