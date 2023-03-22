أعلنت شركة زين الكويت عن رعايتها البلاتينية للنسخة الثانية من قمة مايكروسوفت للحكومة الذكية، والتي أقيمت بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات احتفاء بالذكرى الـ 25 لإطلاق عمليات مايكروسوفت بالكويت.



وشاركت زين في فعاليات افتتاح القمة بحضور راعي الحفل وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، والمدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف د.عمار الحسيني، والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي، والمدير العام للقطاع الحكومي في مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا إيهاب فودة، والمدير العام لشركة مايكروسوفت الكويت علاء الدين كريم، ونخبة من القياديين الحكوميين والمسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص.



وأتت رعاية زين لهذه القمة - والتي تواجدت فيها منذ نسختها الأولى العام الماضي - للتأكيد على متانة شراكتها الاستراتيجية مع واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا العالمية، وهي الشراكة التي ترتكز حول الرؤية المشتركة لزين ومايكروسوفت في المساهمة بتحقيق أهداف رؤية «كويت جديدة 2035»، كما تزامنت القمة مع الذكرى الـ 25 لتأسيس عمليات مايكروسوفت في البلاد.



وتستمر «زين» من خلال منظومة شراكاتها الاستراتيجية مع كبرى رواد التكنولوجيا العالميين بقيادة مرحلة جديدة من تمكين التحول الرقمي في القطاع العام، حيث تقدم الشركة محفظة حلولها المتكاملة لخدمات الحوسبة السحابية وحلول الأمن السيبراني وخدمات الاتصالات بتقنية الجيل الخامس 5G وغيرها من التقنيات الثورية لتسد احتياجات كافة المؤسسات الحكومية بما يصب في مصلحة المواطنين والمقيمين وخدمة الأهداف التنموية للدولة.



وأتت قمة مايكروسوفت للحكومة الذكية بنسختها الثانية بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، وهدفت لاستعراض الخدمات والتجارب الحكومية والاطلاع على آخر التقنيات الحديثة التي من الممكن أن تساعد في تمكين التحول الرقمي للخدمات الحكومية للتحول نحو تحقيق مشروع الحكومة الذكية.