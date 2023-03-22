جهاد الحميضي: البنك واصل أداءه المتميز وحافظ على مكانته الفريدة مصرفياً لتقديم تجربة رقمية تواكب التسارع الرقمي

سارعنا في تطوير بنيتنا التحتية التكنولوجية.. لإطلاق خدمات مصرفية رقمية مبتكرة



البنك استطاع تحقيق تقدم ونمو مميزين بفضل نموذج عمله المرن ونهجه الإستراتيجي



عقد البنك الأهلي المتحد جمعيته العامة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 أمس، وذلك بنسبة حضور بلغت 90.38%، حيث أقرت توزيع أرباح نقدية بواقع 8%.



وافتتح الجمعية العامة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد د.أنور المضف مرحبا بالحضور، حيث قال: «يسرني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي السابع والخمسين «للبنك الأهلي المتحد»، والذي يلقي الضوء على أبرز إنجازات البنك وبياناته المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022».



وأضاف المضف: «في ظل مضي إجراءات استحواذ بيت التمويل الكويتي «بيتك» على مجموعة البنك الأهلي المتحد، يعد 2022 عاما استثنائيا في تاريخ البنك الأهلي المتحد - الكويت، والذي يقف على مشارف حقبة جديدة من النجاح والتطور، ويخطو نحو محطة رئيسة جديدة في رحلته الحافلة بالنجاحات، ليكون جزءا من أحد أكبر وأفضل المؤسسات المالية الإسلامية على مستوى العالم وبذلك يلتقي التاريخ العريق بالمستقبل المشرق ليجعل من هذا البنك أيقونة للعمل المصرفي.



وأشار إلى أن هذا البنك العريق مر بالعديد من المحطات التاريخية ونقاط التحول الفارقة منذ تأسيسه عام 1941 كأول بنك عمل في الكويت واللبنة الأولى في صرح العمل المصرفي الكويتي، ليتحول بعدها في العام 1971 إلى «بنك الكويت والشرق الأوسط» عندما أصبح مملوكا بالكامل للحكومة الكويتية. وكان العام 2002 بداية لمرحلة جديدة من مراحل نجاح البنك وذلك بعد عمله في ظل مساهم رئيسي، وهو مجموعة البنك الأهلي المتحد بما لها من سمعة مشهودة في مجال العمل المصرفي.



وفي العام 2010 الذي يعتبر المحطة المفصلية الأبرز والأهم بتاريخه، تحول البنك الأهلي المتحد إلى العمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وفي ظلها حقق البنك نجاحات متتالية، ونال العديد من الجوائز المرموقة.



وتابع المضف، بالقول: «هنا أشير إلى المكانة الفريدة التي حظي بها البنك الأهلي المتحد - الكويت والذي استطاع أن يحافظ على أدائه المميز، وأن يثبت قدرته على تحمل الصدمات والتكيف مع مختلف الظروف، وأن يقوم بدوره في خدمة عملائه، والحفاظ على مكانته الريادية وأن يطور خدماته ومنتجاته لتتواكب مع أحدث مستجدات السوق المصرفية».



وقال: «لقد استطاع البنك أن يحقق تقدما ونموا مميزين وذلك بفضل نموذج عملنا المرن ونهجنا الإستراتيجي اللذين ضمنا استمرارية عملنا وقدرتنا على خدمة عملائنا في اي وقت ومن أي مكان من خلال بنيتنا التحتية التكنولوجية المميزة والتي سارعنا في تطويرها لتسمح لنا بإطلاق خدمات مصرفية رقمية مبتكرة تتناسب مع مكانة البنك الرائدة وتلبي طموحات عملائه».



وأشار المضف إلى انه على الرغم مما نعيشه اليوم في زمن يصارع فيه العالم حالة مستمرة من عدم اليقين، تزامنا مع صدمات عديدة كالتضخم، والحرب الروسية الأوكرانية، واضطرابات سلسلة التوريد، والتداعيات الناجمة عن وباء كورونا، والعديد من الأزمات الأخرى المؤثرة التي تفاقم بعضها البعض وما تبعها من أرتفاع في أسعار الفائدة، فقد سجل البنك أرباحا صافية لعام 2022 بلغت 36.4 مليون دينار، مقابل 31.2 مليون دينار عن العام 2120 محققا بذلك ارتفاعا بنسبة 16.7%.



وارتفع رصيد إجمالي الموجودات ليصل إلى 4.71 مليارات دينار كما في نهاية ديسمبر من العام 2022، كما نمت محفظة التمويل بنسبة 2.1% لتصل إلى 3.41 مليارات دينار كما في نهاية ديسمبر من العام 2022 (3.34 مليارات دينار في 2021)، وكذلك ارتفعت ودائع العملاء لتصل إلى 3.24 مليارات دينار بنسبة ارتفاع قدرها 4.2% عن العام الماضي، حيث بلغت آنذاك 3.11 مليارات دينار كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 0.49 مليار دينار كما في نهاية ديسمبر 2022 مقابل 0.47 مليار دينار في نهاية العام 2021 وبمعدل نمو 4.3%، في حين بلغت ربحية السهم 13.0 فلسا للعام 2022 (10.9 فلوس في 2021).



وواصل البنك تعزيز مكانته في السوق الكويتي واستطاع الحفاظ على صلابة المركز المالي للبنك وقدرته على تحقيق معدلات نمو مقبولة، كما حافظ البنك على صلابة نسبة كفاية رأس المال قبل توزيعات الأرباح التي بلغت 18.4% في 31 ديسمبر 2022 متجاوزة المستوى المطلوب من قبل الجهات الرقابية. كما حافظ البنك على نهج متحفظ لإدارة المخاطر، مما ساهم في تحسين جودة الأصول وخفض نسبة التمويل غير المنتظم إلى 1.76% مع نسبة تغطية بلغت 252% مع الضمانات كما في نهاية العام 2022.



تطور رقمي



وأوضح المضف، بالقول: «في إطار قناعتنا بضرورة مواكبة التطور التكنولوجي الذي يشهده القطاع المصرفي حول العالم والذي نرى من خلاله أن التكنولوجيا في طريقها لإعادة تشكيل أسس العمل المصرفي، ومن هنا نواصل جهودنا في التطور الرقمي بالاعتماد على بنية تحتية وخبرات فنية تتميز بالمعرفة والإبداع».



وأضاف: «لم تكن إنجازات هذا البنك لتتحقق لولا الرؤية الطموحة والجهود الحثيثة لفريق عملنا، الذي أبدي حماسا والتزاما لافتين ونجح في دعم التطور والنمو لهذا البنك العريق، وهنا أؤكد اعتزازي بموظفي البنك باعتبارهم ثروة الحاضر ورصيد المستقبل، وفي هذا الإطار لذلك، نحرص على إعداد وتأهيل كوادرنا الوطنية للنجاح والتفوق من خلال برنامج متكامل للتدريب والتطوير، كما نحرص على مواصلة هدفنا المستمر، وهو ان يبقى البنك الاهلي المتحد هو بيئة العمل المفضلة للتوظيف، مع استمرارنا في دعم الكوادر النسائية وتأهيلهن للعمل والإنجاز في كافة القطاعات والمستويات الوظيفية».



من جانبها، أكدت الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة للبنك الأهلي المتحد جهاد الحميضي: يسرني أن ألتقي بكم من خلال هذا التقرير السنوي لإلقاء الضوء على انجازات البنك للعام االماضي. وفي بداية التقرير أود أن أشيد بكل فخر واعتزاز إلى رحلة البنك الأهلي المتحد الممتدة منذ تأسيسه عام 1941 كأول بنك عمل في الكويت، حتى أصبح نموذجا للعمل المصرفي المتميز من خلال ما يتمتع به من مرونة لا تضاهي وقدرة هائلة على التكيف مع مختلف الظروف والحفاظ على مكانته الفريدة.



لقد استطاع البنك الأهلي المتحد، بدعم متواصل من مجلس الإدارة، مواصلة الأداء المتميز، والحفاظ على مكانته الفريدة في القطاع المصرفي كبنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ويقدم حلولا تمويلية بأسعار تنافسية.



وقد حقق البنك الأهلي المتحد خلال العام 2022 نموا في الأرباح مدفوعا بأداء تشغيلي قوي، وجاء أداء البنك متوازنا محققا معدلات نمو جيدة في كل قطاعات الأعمال ليسجل بذلك عائدا أكثر تميزا على السهم، حيث ارتفع العائد إيجابيا بواقع 19% بعد أن جاء معدل النمو سلبيا في عام 2021 -7% هذا بخلاف أن النمو المتوازن في محفظة التمويل بين قطاعات الأعمال من الشركات، التجزئة والخدمات المصرفية وإدارة الثروات يعكس حرص البنك على تحقيق التنوع القياسي في مصادر الدخل وقاعدة المخاطر رغم تدعيم قاعدة المخصصات بنمو قد بلغ 2.8% أعلى مقارنة بمخصصات عام 2021.



وقالت الحميضي إن البنك الأهلي المتحد يواصل خطواته المتسارعة لتقديم تجربة مصرفية رقمية تواكب التسارع الرقمي في كل الخدمات المصرفية والتمويلية، وذلك بهدف مواكبة تطلعات عملائنا الكرام وتقديم تجربة مصرفية مميزة تتضمن خدمات ومنتجات مالية سهلة وآمنة، مع التركيز على تسريع وتيرة ابتكار حلول مصرفية رقمية تواكب المستقبل.



وأضافت: «قد أحرز البنك تقدما في خطته الشاملة للتطور الرقمي التي تهدف إلى أتمتة منتجات البنك وخدماته وعملياته بهدف تعزيز الكفاءة وتحسين أوقات الاستجابة (TATs) وتجربة العملاء، ومازال البنك الأهلي المتحد مستمرا في تطوير عمله من خلال بيئة تكنولوجيا فائقة الجودة مع التركيز على مواكبة التطور السريع والمتنامي في مجال الثورة الرقمية وتوافر الأمان وموثوقية المنصات التكنولوجية المقدمة للعملاء والموظفين». ومواكبة لأحدث التطورات التكنولوجية المالية، واصل البنك تحسين تجربة العميل من خلال إضافة العديد من الميزات والخدمات الجديدة إلى منصة البنك المصرفية عبر الإنترنت للشركات («B2B»)، مما يمكن الشركات من إجراء معاملاتها المصرفية بسهولة وكفاءة. يواصل البنك الأهلي المتحد دوره المتميز في تقديم الخدمات المالية للشركات، وفي هذا الصدد حقق البنك من خلال منصة الـ B2B نجاحا كبيرا بين عملاء البنك من الشركات في ضوء تقديمها بسهولة وفاعلية عالية وبشكل مصمم لتلبية احتياجات العملاء الخاصة لمزيج منتجاتنا وخدماتنا، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال النمو في عدد وحجم المعاملات التي تم تنفيذها عبر الـ B2B خلال عام 2022، حيث زاد حجم المعاملات بأكثر من 25% مقارنة بالعام السابق. كذلك قام البنك بإطلاق التطبيق المحدث لنظام المتحد B2B لإدارة النقد للشركات عبر الهواتف الذكية.



تحسين تجربة العملاء



وشدد الحميضي على أن البنك واصل العمل على تحسين تجربة العملاء، ومواكبة تطلعاتهم. وفي هذا الإطار، أطلق البنك الأهلي المتحد العديد من الخدمات المبتكرة ومنها إطلاق المزيد من الخدمات المصرفية عبر تطبيق البنك الأهلي المتحد للهواتف الذكية،، كما قام البنك بتقديم خدمة «Apple Pay»، وسيلة الدفع ذات المستوي العالي من الأمان والخصوصية. كما أطلق البنك خدمة التحويل الفوري، عن طريق مشاركة رابط مع المستفيد من عملاء البنوك المحلية للحصول على الأموال من خلال بوابة دفع كي نت.



كما حرص البنك خلال 2022 على تقديم المزيد من الخدمات والمنتجات التي تلبي تطلعات العملاء من مختلف الشرائح وتحقق لهم مردودا إيجابيا وقيمة مضافة، مستهدفا الوصول لأكبر عدد من العملاء الراغبين في الحصول على خدمات مصرفية تنافسية. كما يواصل البنك إطلاق الحملات الترويجية الفعالة عن طريق وسائل الإعلان التقليدية والإلكترونية، فضلا عن تطوير برامج المكافآت للعملاء.



وكان لتقنية المعلومات في البنك الأهلي المتحد دور بارز في توظيف أفضل وأحدث الحلول المصرفية الرقمية لتزويد العملاء بخدمات مصرفية مبتكرة تتسم بمستوى عال من الحماية والأمان والذكاء الرقمي، إلى جانب السهولة في إجراء معاملاتهم المصرفية بسلاسة وشفافية لا تضاهى.



المواءمة مع أهداف الحوكمة



انطلاقا من رؤية البنك الأهلي المتحد في أن يصبح البنك الإسلامي الرائد والمبتكر الذي يعمل وفقا لأعلى المعايير الدولية، مع توفير حلول مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء لعملائنا الكرام، فإننا نسعى لتحقيق المواءمة مع أولويات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والمساهمة بتطويرها في البيئة التي نعمل فيها.



واصل البنك الأهلي المتحد خلال العام 2022 جهوده للحفاظ على أعلى مستويات حوكمة الشركات وحوكمة المخاطر مع الحفاظ على قاعدة رأسمال قوية وتحقيق أقصى عوائد للمساهمين على أساس مستدام. ونفذ بنجاح نظام إدارة السلامة والبيئة بما يتيح له تحديد المشاريع التي قد يكون لها تأثير سلبي على المجتمع والبيئة أو تنتهك معايير الأداء البيئي لمؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي أو القوانين البيئية الوطنية.



نحن نؤمن بأن نجاحنا لا يقتصر على قوة أدائنا وقدرتنا على تحقيق الأرباح فحسب، وإنما يمتد ليشمل قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا تجاه المجتمع الذي نعيش فيه، وفي هذا الإطار نجح البنك خلال العام 2022 في تخصيص موارد كبيرة لتنمية المجتمع اقتصاديا وبيئيا، وتقديرا لمكانته كرائد ومصدر لإلهام البنوك الأخرى في المنطقة لارتباطه برؤية الكويت 2035، ومعيار الآيزو 26000، وأهداف التنمية المستدامة، والتزامه بالاتفاق العالمي للأمم المتحدة لنجاح برنامجنا للمسئولية المجتمعية.



شكر وتقدير



وفي ختام حديثها، قالت الحميضي: «أتقدم بوافر الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد على دعمهم اللامحدود وثقتهم الغالية، كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مساهمينا وعملائنا الكرام الذين يدعمون نجاحنا المستمر، كما أتقدم بخالص الشكر لبنك الكويت المركزي لما يقدمه من دعم ومساندة والشكر موصول لهيئة أسواق المال».



وأضافت: «أتقدم كذلك بجزيل الشكر لأصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية بالبنك، وزملائي في الإدارة التنفيذية، وموظفي البنك المخلصين على جهودهم المتميزة وتفانيهم في عملهم، وختاما أدعو الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظ بلادنا تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد».



8 جوائز مرموقة خلال 2022



تأكيدا لإنجازاته العديدة وحضوره القوي في القطاع المصرفي الإسلامي في الكويت، حصد البنك الأهلي المتحد 8 جوائز خلال العام 2022، من العديد من الجهات العالمية المرموقة، كما حصل البنك الأهلي المتحد في عام 2022 على شهادة الآيزو المرموقة - معيار إدارة الجودة ISO 9001:2015 الخاصة بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وفيما يلي الجوائز التي حصل عليها البنك بالعام الماضي:



1 ـ جائزة أفضل بنك في مجال تقنية المعلومات في الكويت للعام 2022 من مجلة إنترناشيونال بيزنس.



2 ـ جائزة أفضل بنك في إدارة النقد عبر الإنترنت للعام 2022 في الكويت للعام 2022 ضمن قطاع الخدمات المصرفية للشركات مجلة جلوبال فاينانس.



3 ـ جائزة أفضل تجربة مصرفية للعميل في الكويت للعام 2022 من قبل مجلة جلوبل فاينانس.



4 ـ جائزة «أفضل بنك في التسويق والخدمات المقدمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت للعام 2022» من قبل مجلة جلوبل فاينانس



5 ـ أفضل بنك لأنشطة الخزينة في الكويت لعام 2022 من مجلة جلوبال بانكنج أند فاينانس ريفيو



6 ـ جائزة أفضل بنك أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في الكويت لعام٢٠٢٢، من مجلة ميد



7 ـ جائزة أفضل بنك في مبادرات الموارد البشرية في الكويت للعام 2022 من مجلة انترناشيونال فاينانس.



8 ـ جائزة «أفضل بنك في المسؤولية المجتمعية - الكويت 2022» أفضل بنك في المسؤولية المجتمعية في الكويت للعام 2022 من مجلة إنترناشيونال بيزنس.



العمل بمبادئ الاستدامة وتدعيم إستراتيجية المخاطر



قال د.انور المضف: «أؤكد لكم أن عملاءنا وموظفينا ومساهمينا ومجتمعنا هم أولوياتنا، ونحن نضع استراتيجيات عملنا وأننا نؤمن بأن النجاح لا يقتصر فقط على نمو مؤشراتنا المالية، ولكننا ملتزمون بالعمل في ظل مبادئ الاستدامة والالتزام بتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بهدف توليد آثار مجتمعية وبيئية إيجابية، وحماية الموارد للأجيال القادمة».



وأكد المضف في هذا الإطار على أن البنك الأهلي المتحد يتقدم بخطوات جادة في رحلته نحو الاستدامة، سواء في الحفاظ على مكانة مالية قوية أو في مواصلة دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والمؤسساتية في استراتيجية عمله، تماشيا مع أهداف الأمم المتحدة (UN) وأهداف التنمية المستدامة SDGs.



وأضاف: «كذلك واصل البنك خلال العام 2022 تدعيم استراتيجية مخاطر ترتبط بالاستراتيجية المتكاملة للبنك وينظمها حزمة من السياسات واللوائح التنظيمية التي تضمن سير أعمال البنك وفقا لنزعة المخاطر المعتمدة مع التأكيد علي استقلالية كل من التدقيق الداخلي والخارجي».



دور مجتمعي بارز



أكد المضف أن البنك الأهلي المتحد باعتباره أول بنك قام بإطلاق عملياته في الكويت، استطاع أن يقوم بدور بارز في العمل المجتمعي، وأثبت على مدار هذه السنوات قدرته على تقديم نموذج يحتذى في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، ليقدم تجربة رائدة ومتميزة في هذا المجال كما هي إنجازاته الدائمة على مختلف الأصعدة.



وأضاف: «إن البنك الأهلي المتحد قد استمر خلال عام 2022 في إطلاق المبادرات المجتمعية الهادفة ورعاية الأنشطة الاجتماعية والخيرية الصحية والتي قدمت مردودا إيجابيا على مختلف شرائح المجتمع».



وجهة العمل المفضلة بالقطاع المصرفي



أشارت جهاد الحميضي إلى أن البنك واصل في عام 2022 جهوده للحفاظ على مكانته كوجهة العمل المفضلة في القطاع المصرفي الكويتي، وذلك انطلاقا من منهج عمله واستراتيجيته التي تعنى بانتقاء وجذب أفضل العناصر من الكوادر المصرفية، ثم متابعة العمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم من خلال برنامج متكامل للتدريب والتطوير بهدف الارتقاء بمسيرتهم المهنية ليتمكنوا من القيام بدورهم في نهضة القطاع المصرفي الكويتي. وأشارت إلى أن نسبة التكويت في البنك الأهلي المتحد بلغت في نهاية عام 2022، 70.6% مقابل المتطلبات الإلزامية البالغة 70% من قبل بنك الكويت المركزي. وأطلق البنك الأهلي المتحد عدة مبادرات لتعزيز دور المرأة في العمل والتقدم المهني على جميع المستويات الوظيفية وفي جميع الإدارات. مع مشاركة نسائية إجمالية بلغت 35%، كما بلغت نسبة النساء اللائي يشغلن مناصب قيادية عليا في البنك نحو 30.8%.