كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تواصل الحملات الميدانية التي تشنها لجنة المخيمات الربيعية بمحافظتي الجهراء والأحمدي لإزالة المخيمات تزامنا مع انتهاء موســم التخيــــيم 15-3-2023.



وأكدت لجنة المخيمات الربيعية أن الحملات التي تنفذها إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظتي الجهراء والأحمدي بمشاركة العديد من الآليات، أسفرت عن إزالة 174 مخيما وتوجيه 65 إنذارا، حيث تضمنت الإزالات 118 مخيما في المنطقة الشمالية و56 مخيما في المنطقة الجنوبية وتمت إزالة 45 مخيما من قبل أصحابها.



كما شددت على المواطنين والمقيمين الالتزام بإزالة المخيمات قبل أن تصلها آليات البلدية لإزالتها، ومن ثم يتم عمل بلوك للتأمين لأصحاب المخيمات والحملة مستمرة.