بداح العنزي



أوصت لجنة محافظة الجهراء خلال اجتماعها أمس برئاسة عبدالله العنزي بالموافقة على طلب الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تخصيص أراضي مراكز البيانات.



وقال رئيس اللجنة عبدالله العنزي عقب الاجتماع إن الرأي الفني الخاص بطلب هيئة الاتصالات تضمن الموافقة على تخصيص 3 مواقع لهيئة الاتصالات، الأول في الصليبية الزراعية، بمساحة 30 ألف م2 مع محطتي تحويل كهرباء، أما الثاني فيقع في شمال مدينة سعد العبدالله السكنية، بمساحة 30 ألف م2 مع محطتي تحويل كهرباء، والثالث في جنوب مدينة المطلاع بنفس المساحة مع محطتي تحويل كهرباء، مضيفا أن الرأي الفني تضمن ضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للبيئة وأخذ موافقة وزارات الخدمات قبل تثبيت مواقع المحطات.



وزاد العنزي أن اللجنة أحالت خلال اجتماعها طلب إعادة تخصيص أرض مجمع الشقايا للطاقة المتجددة من معهد الكويت للأبحاث العلمية إلى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجدد إلى الجهاز التنفيذي.



كما أحالت اللجنة طلب تعديل المسمى الوصفي لمنطقة شرق تيماء إلى الجهاز التنفيذي. وقال إنه تم إبقاء طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص أحواض تجميع مياه أمطار مكشوفة وقنوات مائية مكشوفة وصلات سمائية تحت سطح الأرض وساتر ترابي ومسارات صرف مياه الأمطار، وذلك لتجميع وتصريف مياه الأمطار حول منطقة العبدلي الإسكانية على جدول الأعمال، كما تمت إحالة متطلبات وزارة الصحة المتعلقة بمشروع المدن العمالية الثلاث الواقعة غرب مدينة الحجاج إلى الجهاز التنفيذي.