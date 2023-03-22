

عبدالحميد الخطيب



«لحظة تسلمي جائزة الشارقة للتأليف المسرحي من سمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، حفظه الله، من أجمل اللحظات وأهمها في حياتي»، بهذه الكلمات عبر الكاتب الكويتي الشاب عثمان الشطي عن سعادته بحصوله على الجائزة عن (نصوص مسرحية للكبار)، وقال: «الحمد لله إنجاز كويتي وخليجي أعتز به، وإن شاء الله دوم رافعين اسم الكويت في المحافل المحلية والخارجية».



وشهد صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء الاثنين الماضي، حفل ختام الدورة 32 من أيام الشارقة المسرحية، والذي أقيم في قصر الثقافة بالشارقة، وبدأ الحفل بتقرير من لجنة التحكيم قدمه د.مشهور مصطفى رئيس اللجنة.



وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتكريم الفائزين بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي (نصوص مسرحية للكبار) وفاز بها كل من الكاتب العماني أسامة بن زايد الشقصي عن نصه المسرحي «في انتظار العائلة» في المركز الأول، والكاتب الكويتي عثمان علي الشطي عن نصه المسرحي «عدم» في المركز الثاني، والكاتب العماني ناصر محمد الكندي عن نصه المسرحي «الموت المفقود» في المركز الثالث.