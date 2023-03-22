

بيروت - بولين فاضل



وصفت الفنانة كارول سماحة، تجربتها الفنية الأخيرة «الألبوم الذهبي» بـ«المغامرة»، وقالت إنها كانت خائفة من الفكرة، لأنه ألبوم غير تجاري ولن يحقق مشاهدات أو يتصدر «الترند»، كما يحدث في الأغاني التجارية، ولكنها تحمست للفكرة لأنها تشبه بدايتها الفنية.



وأضافت كارول خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» عبر فضائية «MBC مصر»، أنها رغبت في تقديم عمل ثقافي وطني وعربي، في وجه موجة الأغاني السهلة والاستهلاكية السريعة بالعصر الذي نعيشه، وقالت إنها عملت على الألبوم الذهبي منذ 4 سنوات، لافتة إلى أنها رغبت في إضافة عمل يجمع بين الشاعر الكبير محمود درويش وصوتها، إلى المكتبة الموسيقية العربية، واصفة الألبوم الذهبي بأنه «مغامرة»، معربة عن أمنياتها في ارتفاع قيمة ألبومها بمرور الوقت، كما ترتفع قيمة الذهب، قائلة إن «الشاعر محمود درويش بحر كبير من الأفكار والفلسفة والمشاعر التي يعيشها الإنسان».