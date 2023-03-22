

مبارك الخالدي



تسود أجواء التفاؤل المعسكر الداخلي لمنتخبنا الوطني الأول بعد تأكيد الجهاز الطبي من خلو قائمة اللاعبين من أي إصابات أو مضاعفات نتيجة الأحمال التدريبية منذ انطلاق المعسكر الذي يستعد من خلاله «الأزرق» لمواجهتي الفلبين مساء الجمعة المقبلة وطاجيكستان في 28 الجاري ضمن تحضيرات المنتخب لخوض الاستحقاقات المقبلة.



وفي هذا الإطار، علمت «الأنباء» أن الجهاز الفني أبدي ارتياحه من التزام اللاعبين وإقبالهم على التدريبات بمعنويات عالية، وكذلك من ارتفاع المؤشرات العامة الواردة في التقارير الفنية والطبية، حيث يعكف الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي روي بينتو على تنفيذ العديد من الجمل التكتيكية والفنية خلال التدريبات المسائية مع قيامه بتوجيه ملاحظاته ضمانا لحسن تطبيق اللاعبين لتلك الأفكار خلال المباراة.



وشهدت التدريبات قيام ممثلي شركة زين للاتصالات بتكريم قائد المنتخب خالد إبراهيم، لحصوله على جائزة أفضل لاعب في الجولة الـ 18 من دوري زين للدرجة الممتازة، بحضور عضوي اللجنة الفنية لاختيار أفضل لاعب في كل جولة محمد بنيان وأسامة حسين.

وفي إطار متصل، أجرى منتخب الفلبين حصة تدريبية مساء أمس بعد اكتمال وصول البعثة والتي بدأت بالتوافد على البلاد على دفعات خلال اليومين الماضيين.