

الدوحة - فريد عبدالباقي



يلعب منتخبنا الوطني لكرة القدم تحت 23 سنة، مع نظيره منتخب قيرغيزستان في الـ 10:45 مساء اليوم على ستاد حمد بن خليفة بالنادي الأهلي في المباراة الافتتاحية لـ «الأولمبي» للبطولة الدولية الودية للمنتخبات الآسيوية تحت 23 سنة التي تستضيفها الدوحة في الفترة من 22 إلى 28 الجاري بمشاركة 10 منتخبات آسيوية هي: الكويت، قطر، الإمارات، كوريا الجنوبية، تايلند، فيتنام، قيرغيزستان، العراق، سلطنة عمان، والسعودية.



واخـتتـــــم «الأزرق» تحضيراته لمواجهة اليوم بأداء حصة تدريبية مكثفة في الدوحة بمشاركة 24 لاعبا وتحت قيادة البرتغالي إيميليو بيكسي، الذي أكد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس، أن المنتخب جاهز تماما لخوض منافسات البطولة التي تشهد أفضل المنتخبات الأولمبية، مشيرا الى أن فريقه جاء إلى الدوحة من أجل تقديم عرض قوي وتحقيق نتائج جيدة في البطولة.



وقال بيكسي إن «الأزرق» يضم بين صفوفه العديد من اللاعبين الواعدين نرغب في تطوير أدائهم واكتشاف العديد من المواهب لتكون مستقبل الكرة الكويتية خلال السنوات المقبلة، وبالتالي خوض المنتخب للمباريات الودية ضرورية من أجل تطوير قدرات اللاعبين.



وأضاف: إن البطولة الودية فرصة جيدة لتجهيز «الأزرق» قبل خوض غمار تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة والمؤهلة إلى أولمبياد «باريس 2024» والتي ستقام في الدوحة سبتمبر المقبل.



من جانبه، أكد مدير منتخبنا الوطني جراح العتيقي أن مشاركة «الأزرق» في البطولة هي ضمن خطة اتحاد الكرة لإعداده للمشاركة في تصفيات كأس آسيا المؤهلة إلى أولمبياد 2024، مشيرا إلى أن البطولة تشهد مشاركة أفضل المنتخبات في القارة الآسيوية، وبالتالي نطمح الى الاستفادة من خلال تلك المشاركة.



ومن المقرر أن يلتقي «الأولمبي» في الجولة الثانية مع السعودية في الـ 11:00 مساء السبت المقبل، على ستاد سحيم بن حمد بنادي قطر.



يذكر أن البطولة تقام على 3 جولات، كل جولة تقام في يوم، إذ تشهد الجولة الأولى 5 مباريات، ومثلها في الجولة الثانية، وبناء على نتائج الجولتين الأولى والثانية ستتحدد المراكز من 1 إلى 10 ولقاءات الجولة الثالثة والأخيرة لتحديد المراكز النهائية.