عبدالعزيز الفضلي



تسابق الإدارات المدرسية الزمن في إصدار وإعادة «جدولة» الجداول للخطة الدراسية خلال شهر رمضان الفضيل والذي من المتوقع أن يحل علينا يوم غد الخميس. وكشفت مصادر تربوية ميدانية مطلعة لـ «الأنباء» عن انه بعد إعلان وزارة التربية عن الخطة الدراسية وآلية العمل في شهر رمضان المبارك، قامت الإدارات المدرسية بإعادة إصدار جداول جديدة كل مدرسة على حدة، مشيرة إلى أن الإدارات المدرسية حريصة على وضع خطة مناسبة للشهر الكريم، وفقا للمواد المسموح بتدريسها، لاسيما أن هناك بعض المواد الدراسية تم إلغاؤها خلال الفترة الحالية. وأكدت الحرص على إنجاح سير العملية التعليمية بحيث لن يتأثر الطالب في تحصيله العلمي، متوقعة الانتهاء من إنجاز الجداول اليوم الأربعاء وإبلاغ الطلبة وأولياء أمورهم بذلك. من جانب آخر، نظمت مدرسة أمامة بنت حمزة بن عبدالمطلب المتوسطة للبنات والتابعة لمنطقة العاصمة التعليمية فعالية بعنوان «أمامة تفخر»، وذلك تحت رعاية وحضور مدير الشؤون التعليمية بالإنابة متعب العتيبي، وحضور مراقب المرحلة المتوسطة علوي الظفيري ومراقبة الأنشطة التربوية بدرية السعيدي، وتهدف هذه الفعالية إلى ختام حفل الأنشطة المقامة على مستوى المنطقة التعليمية والفعاليات التي تميزت بها طالبات المدرسة على حد سواء.