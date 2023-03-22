

أحمد خميس - مبارك التنيب



تمكن رجال إدارة حماية الآداب العامة والاتجار بالأشخاص من ضبط شخص على خلفية ارتكاب واقعة تحريض على الفسق والفجور من خلال بث مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.



وقالت وزارة الداخلية إن شابا تمت إحالته إلى جهات الاختصاص، كما أحيل إلى الإبعاد الإداري 3 آسيويين وآسيوية للإبعاد أيضا بعد ضبطهم بتلبس تسول.



من جهة أخرى، أحال رجال إدارة حماية الآداب العامة والاتجار بالأشخاص، 3 أشخاص (رجلا ووافدتين) إلى الإبعاد الإداري، وذلك عقب معلومات عن استغلال شقة في الأعمال المنافية في السالمية ومداهمة الوكر.