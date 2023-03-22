أمير زكي - محمد الجلاهمة



وجّه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد بفتح باب التسجيل والقبول لدورات (ضباط الصف والأفراد) طوال العام بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية والقبول الفوري للمتقدمين بعد استيفائهم شروط القبول واجتيازهم الاختبارات والفحوصات الطبية المقررة وفقا للوائح والنظم المعتمدة بهذا الشأن وما يقتضيه الصالح العام، على أن يفتح باب التسجيل ابتداء من 26 مارس 2023 من خلال التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل» وموقع وزارة الداخلية الإلكتروني www.moi.gov.kw.



وكان الخالد قد أصدر قبل أيام قرارا مماثلا في وزارة الدفاع وبما يلبي احتياجات الجيش من ضباط الصف والأفراد.