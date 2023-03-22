منصور السلطان

أحال رجال دوريات إسناد مديرية أمن الأحمدي مساء أول من أمس الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات وافدة عربية بعد توقيفها تقود سيارة تحمل لوحة مسروقة وبحالة تعاط وبحوزتها مواد مخدرة وزجاجات خمر مستوردة وسلاح أبيض (سكين) وأدوات تعاط خلال تواجدها في منطقة المهبولة.

وفي التفاصيل، كما رواها مصدر امني لـ «الأنباء» أنه خلال تجول إحدى دوريات اسناد مديرية أمن الأحمدي مساء اول من امس في منطقة المهبولة تم الاشتباه بسيارة تسير بتعرج، وبعد إجبار قائدها على التوقف، اتضح أنها فتاة بحالة تعاط وبالاستعلام عنها تبين أنها تبلغ من العمر 27 عاما، وبالاستعلام عن السيارة اتضح أنها تحمل لوحات مسروقة وبتفتيشها عثر على 11 حبة نوع (لاريكا) و3 اكياس شبو و7 قطع وسجائر حشيش وزجاجتي خمر مستورد وسلاح أبيض عبارة عن سكين كبيرة وعدد من جوازات السفر وأدوات تعاط.