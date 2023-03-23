أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني د.رضا حجازي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بتطوير منظومة التعليم وبناء الإنسان والهوية المصرية، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة وخلق جيل واع وقادر على النهوض بمستقبل الوطن.



وقال وزير التربية والتعليم - خلال لقاء مع وكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الدولة المصرية، بتوجيهات من الرئيس السيسي، تضع قضية النهوض بالتعليم على رأس أولوياتها وبرامجها وسياساتها، موضحا أن خطة تطوير التعليم تستهدف تغيير المنظومة بأكملها لتتحول من التعليم إلى التعلم، وعدم اقتصار دور الطلاب على تلقي المعلومات فقط بل الاستفادة من نظام تعليمي متكامل يكسبهم مهارات الحياة التي تشكل بنيانهم الفكري وسلوكهم من أجل تحقيق «رؤية مصر التنموية 2030».



وشدد على أن الولاء والانتماء ضمان لاستقرار مصر، وأن وزارة التربية والتعليم حريصة على التعريف بجهود وإنجازات الدولة المصرية والمشروعات القومية، وبيان فداحة الجرائم التي تسبب فيها الإرهاب الأسود، وإلقاء الضوء على التضحيات الجسام التي قدمها الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن، منوها بدور وزارة الأوقاف والكنيسة المصرية في بناء قدرات معلمي التربية الدينية والتصدي لأفكار التطرف والغلو.



وأوضح أن الوزارة جسدت كل ما يتعلق بالولاء والانتماء في العديد من الأعمال الفنية القيمة، وكذا موضوعات التعبير خلال الامتحانات، وفي المناهج المصرية والمسابقات التي تنظمها الوزارة وتكريم الفائزين بها، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا إطلاق مبادرة «أولمبياد مدارس مصر» من محافظة السويس.



وأشار إلى أهمية المبادرة الرئاسية (1000 مدير) لتولي إدارة المدارس، لافتا إلى أنه يتم تدريب هؤلاء المديرين لمدة 6 أشهر للحصول على دبلومة مهنية، ومعربا عن ثقته في أن المبادرة ستحدث نقلة نوعية في إدارة المدارس في مصر.



وقال إن هناك دعما واضحا من جانب القيادة السياسية، في سبيل النهوض بمنظومة التعليم بكافة عناصرها، مع وجود توجيه بضرورة سد العجز في المدرسين أو المدربين، مشيرا إلى مسابقة تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات بواقع 30 ألف معلم سنويا، موضحا أنه يتم اختيار المعلمين عن طريق اختبار المعلم في خمسة مكونات أساسية هي: المكون المعرفي والتربوي والسلوكي واللغوي والاتصالات.



وأشار د.رضا حجازي إلى أن الوزارة واجهت مع بداية العام الدرسي الحالي تحديين كبيرين، أولهما العودة إلى المدرسة بعد جائحة كورونا والتي أدت إلى عدم انتظام الدراسة خلال فترة الجائحة، والتحدي الثاني تمثل في عدم الاستقرار والتوتر لدى الأهالي بعد العودة إلى المدرسة.



وتابع قائلا: «في الأسبوع الأول من الدارسة واجهت الوزارة بعض العوائق بسبب ذلك، وأهمها كيفية العودة إلى المدرسة، وهذا ما عملنا عليه من خلال القيام بالعديد من الفعاليات والأنشطة التي أسهمت بشكل كبير في انتظام الطلبة في المدارس ومنها تطبيق يوم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية».



وأكد أن الوزارة لم تغفل الجانب التعليمي، حيث تم الاستفادة من القنوات التعليمية (مدرستنا 1 و2 و3) من خلال إذاعة الدروس التعليمية في تلك القنوات بالمدارس، على نحو أسهم في تخفيض جدول الحصص وساعد الوزارة على إقامة أيام الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية، حيث جرى تنظيم هذه العملية في جميع المدارس لتحقيق الاستفادة العظمى.



وشدد على أن الوزارة كانت حريصة على توضيح القواعد والنظم الخاصة بجميع المراحل الدراسية وحتى تلك المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة، وكان آخرها نشر النماذج الاسترشادية للامتحانات على موقع الوزارة، والتي تمثل محاكاة لامتحانات الثانوية العامة في جميع المواد.



وأشار إلى أنه سيتم تعديل موضع الأسئلة المقالية في امتحانات نهاية العام، لتكون في نهاية ورقة الأسئلة وليس في منتصفها، كما هو معمول به حاليا في النماذج الاسترشادية الآن، فضلا عن وضع فاصل بين كل 10 أسئلة في (البابل شيت) لمنع وقوع الطالب في أخطاء، وضمان أن تكون الإجابة الذي قام باختيارها الطالب هي المتعلقة بالسؤال الموجود.



وقال إن أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستصاغ بدقة لتقيس نواتج التعلم، مشيرا إلى أن الامتحان هدفه التمييز بين مستويات الطلاب، ومشددا على رفضه العودة إلى نظام (البوكيلت) في امتحانات الثانوية العامة.



وأكد الوزير على ضمان دقة التصحيح الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي (2022- 2023) حتى يحصل كل طالب على حقه.



وطمأن وزير التربية والتعليم أولياء الأمور أن الوزارة تعمل على تحقيق مصلحة الطالب، وأن أي طالب سيتقدم بتظلم من نتيجة الثانوية العامة لهذا العام، سيقوم بالاطلاع على (البابل شيت) الخاص به مع نموذج الإجابة، وأن من له حق سيحصل عليه، مشيرا إلى أن المعتمد لدى الوزارة عند التصحيح سواء في الامتحانات أو التظلمات هو (البابل شيت).



وأوضح أنه بعد وضع الامتحانات من خلال «بنوك الأسئلة» والمركز القومي للامتحانات وطباعتها وانتهاء الطلاب من أداء الامتحان، ستكون هناك لجنة من 10 خبراء لمراجعة نموذج الإجابة واعتماده، وفي حال وجود اختلاف جوهري في إجابة أي من الأسئلة من قبل اللجنة، سيتم إلغاء السؤال أو تحديد آلية يعلن عنها قبيل التصحيح.



وقال إن أسئلة الامتحانات تراعي الفروق بين مستويات الطلاب، حيث تحرص الوزارة على أن تكون نسبة 30% من الأسئلة للطالب دون المتوسط و40% للطالب المتوسط و30% للطالب المتميز.



وحول الجهود المبذولة لمنع تسرب الامتحانات والتصدي لظاهرة الغش الجماعي في بعض المدارس، شدد د.رضا حجازي على أنه لن يحدث أي تسريب للامتحانات، لأننا نواجه هذه المسألة بالتعاون مع الجهات المختصة، كما ستتمكن الوزارة في حال تصوير الطالب لورقة الامتحان، من التعرف عليه في غضون دقائق معدودة.



وفيما يخص الغش الجماعي، قال: «إن أخطر شيء هو أن يحصل الطالب على درجات بدون وجه حق، ونحن نرصد ذلك جيدا، كما استصدرنا قرارا بمنع التحويلات في الصف الثالث الثانوي إلا من خلال لجنة في الوزارة، ولن تكون هناك لجان للأكابر».



وتطرق وزير التعليم إلى مجموعات «الدعم المدرسية للطلاب»، مشيرا إلى أن المدرسة هي المكان الحقيقي للتعليم والتعلم، وأن الدروس الخصوصية ستنتهي في حال قيام المدرسة بدورها الحقيقي.



واعتبر د.رضا حجازي أن الدروس الخصوصية هي بمنزلة «عرض لمرض يجب معالجته حتى يتلاشى العرض»، لافتا إلى أن الأسر تلجأ إلى الدروس الخصوصية في مسعى لمساعدة أبنائهم على اجتياز الاختبارات، في حين أن التقييم الحقيقي هو الذي يتم أثناء عملية التعلم.