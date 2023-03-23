كرمت كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت الطلبة المتميزين كسفراء للمرأة والبيئة بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد.



جاء ذلك خلال تنظيم كلية العلوم الاجتماعية بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي حفل إعلان وتكريم الفائزين والمشاركين في المسابقة الطلابية بعنوان (دور المرأة في السياسات البيئية في الكويت).



وقالت القائمة بالأعمال بالإنابة من جانب وفد الاتحاد الأوروبي لدى الكويت إيرينا غوساسينكو في تصريح صحافي إن الاتحاد ملتزم بدعم الكويت والشباب الكويتي المشرق في جهودهم لحماية البيئة وتعزيز دور المرأة في السياسات البيئية.



وأضافت غوساسينكو انه كان من المجدي خلال ورش العمل اكتشاف دور المرأة المهم في الدعوة ضد التدهور البيئي «وسنبني على هذه المنافسة الناجحة من خلال تعزيز تعاوننا الطويل الأمد مع جامعة الكويت».



من جهته، قال القائم بأعمال العميد المساعد للشؤون الطلابية د، محمد السهلي في تصريح مماثل إن زيادة الوعي بتغير المناخ وتسليط الضوء على دور المرأة في رسم السياسات البيئية وتحسين قدرات الشباب للحفاظ على البيئة.



وأكد السهلي أن تحسين بناء القدرات من خلال البرامج التدريبية وورش العمل يعد خطوة أساسية نحو التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه.



وأصدر الفائزون أوراق سياسات تطرقت إلى الجوانب الرئيسية لدور المرأة في السياسات البيئية في الكويت ومساهمتها في تقليل آثار تغير المناخ والتدهور البيئي متضمنة اقتراح حلول وتوصيات وإرشادات للكويت.



وتم منح الفائزين الثلاثة زيارة دراسية لمدة خمسة ايام إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل مما سيتيح لهم الفرصة لمعرفة المزيد عن خبرات الاتحاد الأوروبي في تعزيز دور المرأة في السياسات البيئية.



كما تم تنظيم ورشتي عمل لإعداد الطلاب لهذه المهمة ناقش المشاركون خلالهما خبرة الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتغير المناخ والسياسات البيئية في سياق الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي مع التركيز بشكل خاص على الدور الذي تلعبه المرأة.