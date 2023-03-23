تقدم رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فيصل الضاحي بخالص التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وإلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ووزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني، وإلى مدير عام هيئة التطبيقي أ.د حسن الفجام ونواب المدير العام وإلى أعضاء هيئة التدريب وجميع الزملاء أعضاء هيئة التدريس والإداريين بالهيئة وجميع شرائح المجتمع الكويتي وأمتنا الإسلامية والعربية بمناسبة حلول شهر الخير والبركة شهر رمضان المبارك أعاده الله على الكويت حكومة وشعبا بالخير واليمن والبركات.



وتوجه الضاحي إلى الله بالدعاء أن يحفظ الكويت آمنة مستقرة، ودار أمن وأمان ورخاء تحت ظل قيادتها الحكيمة، وأن يحفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يتقبل الله من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال بهذا الشهر الفضيل.