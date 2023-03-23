أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية السماح بجمع التبرعات في المساجد طوال شهر رمضان المبارك وفق شروط وضوابط بالاتفاق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.



وقال مدير إدارة الإعلام في الوزارة د.أحمد العتيبي في تصريح صحافي أمس إن «الأوقاف» أصدرت تعميما إلى مديري إدارات المساجد بالمحافظات يتضمن السماح بجمع التبرعات عبر الاستقطاعات البنكية وأجهزة «الكي نت» فقط إلى جانب إخطار إمام المسجد بزيارة مندوب الجمعية الخيرية وجامع التبرعات المفوض من الجهة المستفيدة.



وأضاف العتيبي أنه لا يسمح لمندوب الجمعيات الخيرية والجهات المصرح لها بجمع التبرعات بالتحدث داخل المساجد لإلقاء كلمة تعريفية عن الجمعية أو المشاريع التي تقوم بها وذلك لعدم التشويش على المصلين.



وشدد على ضرورة أن تقوم كل جمعية بوضع إعلانات محمولة ومستقلة ومرخصة من وزارة الشؤون عند مدخل المسجد بمحاذاة الجدار الخلفي كي لا تشغل المصلين عن الخشوع وفقا لفتوى لجنة الإفتاء بـ «الأوقاف» على أن تقوم الجمعية صاحبة الإعلان بإزالة الإعلانات في نهاية الفترة المخصصة لها.



وأوضح أنه لا يسمح بوضع إعلانات تدعو لجمع التبرعات على أسوار المساجد من الخارج أو الداخل ما عدا المصرح بها من قبل وزارة «الشؤون» ووفقا للترخيص الممنوح من قبل الوزارة بهذا الشأن.



ولفت إلى أنه يمنع منعا باتا وضع الحصالات وحاضنات الأموال في المساجد، مؤكدا ضرورة تعليق الهوية الموحدة لمندوب الجمعية وجامع التبرعات الممنوحة له من قبل وزارة الشؤون أثناء فترة تواجده بالمسجد.



وذكر أنه لا يحق لإمام المسجد منع الجمعيات والهيئات المصرح لها من ممارسة عملها في جمع التبرعات بالمسجد إلا في حالة مخالفتها للجدول المعلن والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، مشيرا إلى أنه لا يحق لأئمة المساجد جمع التبرعات لأي مشروع خيري أو التصريح لإقامة مشاريع خيرية لصالح أي جهة.



وأفاد بأنه في حال وجود أي مخالفات للقواعد والنظم المعمول بها والسابق ذكرها يمكن إرسال رسالة (واتساب) أو الاتصال على الخط الساخن رقم (66027725).