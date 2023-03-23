أسامة أبوالسعود



قال مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير الإداري في وزارة الأوقاف عبدالحميد المطيري إن وزارة الأوقاف حددت الدوام الرسمي خلال الفترة الصباحية بنظام الدوام المرن بثلاث فترات خلال شهر رمضان المبارك.



وبين المطيري أن الدوام المرن للفئة الأولى يبدأ من الساعة 9 ونهاية الدوام 2.15 دقيقة في حين تكون بداية الفئة الثانية من الساعة 10.15 دقيقة ونهاية الدوام تكون في الساعة 2.45 دقيقة والفئة الثالثة تكون بداية الدوام 10.45 دقيقة وتكون نهايته في الساعة 3.15 دقيقة.



وتابع أن دوام الفترة الصباحية في قطاع الدراسات والقرآن الكريم سيكون بداية من الساعة 9.45 دقيقة على أن تكون نهاية الدوام في الساعة 2.15 دقيقة أما الفترة المسائية فستكون بداية الدوام في الساعة 1.30 بعد الظهر ونهايتها تكون في 6 مساء مع مراعاة فترة السماح والتي ستكون في الفترة المسائية في البداية لغاية 2.15 دقيقة وتكون بداية السماح بالانصراف الساعة 5 مساء.