دارين العلي



تفاعلت وزارة الكهرباء والماء مع انتشار مقطع على وسائل التواصل الاجتماعي لوجود عمالة وافدة تستغل المياه بصورة غير قانونية في ساحة مهملة تابعة لإحدى الجهات الحكومية في محافظة الجهراء.



وقال نائب رئيس فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء أحمد الشمري، إنه تم ضبط العمالة بالجرم المشهود، حيث تحولت الساحة الى ما يشبه مغسلة للسيارات، حيث تم غلق النقاط المغذية لهذه الساحة وتنفيذ محاضر ضبط، كما قامت فرق الإزالة التابعة للبلدية بإزالة الموقع.



ودعا الشمري جميع مؤسسات الدولة الى الانتباه للشبكة الكهربائية والمائية المغذية للمنشآت الخاصة بها تجنبا للاستخدام غير القانوني لها.



وأكد الشمري أنه لن يتم التهاون مع أي جهة أو فرد في حال رصد التعديات على الشبكة الكهربائية أو المائية.



وأشار الى ان المخالفات لهذا الشهر بلغت حتى الآن 25 حالة، لافتا الى استئناف العمل على قطع التيار الكهربائي عن سكن العزاب حيث بلغت حصيلة القطع في المناطق الشمالية أكثر من 200 عقار خلال الأشهر الثلاثة الماضية أكثرها في محافظة الفروانية.