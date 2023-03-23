

تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من أخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة شهر رمضان المبارك فيما يلي نصها:



صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وبعد،،،



يطيب لي ويسعدني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم أسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات، داعيا المولى القدير أن يعيده على سموكم وأنتم ترفلون بأثواب الصحة وتمام العافية والهناء.



وإذ أغتنم بركة هذا الشهر الفضيل فإنني أدعو الله تعالى أن يعيننا على صيامه وقيامه ويتقبل منا صالح الأعمال وأن يحفظ بكريم عنايته كويتنا الغالية دار أمن وأمان ويسبغ على أهلها الأوفياء نعمتي الرخاء والرفاه في ظل قيادة سموكم الرشيدة وأن يكلل خطاكم بالتوفيق والسداد لتواصلوا مسيرة الخير والتقدم والنماء لوطننا الغالي ورفع رايته وإعلاء شأنه وأن يجعل قدوم هذا الشهر المبارك خيرا ويمنا وبركات على أمتينا الإسلامية والعربية.



والله يحفظكم ويرعاكم



وكل عام وسموكم والكويت وأهلها بخير،،،



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برسالة شكر جوابية إلى أخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ضمنها سموه بالغ شكره على ما عبر عنه سموه من فيض المشاعر الأخوية الطيبة ومن صادق الدعاء بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلا سموه المولى تعالى أن يعين الجميع على صيامه وقيام لياليه المباركة ويحفظ الوطن الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء وأن يوفق أبناء الوطن لخدمته ورفعة شأنه وإعلاء مكانته المرموقة عبر تحقيق المزيد من الإنجازات التنموية المنشودة على صعيد مساره الحضاري ويمتع سموه بموفور الصحة وتمام العافية.



الى ذلك تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رسائل تهنئة من كل من مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة وسمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ صباح الخالد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، أعربوا فيها عن خالص التهنئة لسموه بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلين المولى تعالى أن يعيد هذا الشهر الفضيل على الوطن الغالي بالخير واليمن والبركات ويفيء عليه من فيض آلائه وجزيل نعمه وأن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية ويحفظه قائدا لمسيرة الخير والنماء في الوطن العزيز.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برسائل شكر جوابية، ضمنها سموه شكره على ما عبروا عنه من طيب المشاعر ومن صادق الدعاء بمناسبة شهر رمضان المبارك، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويوفق أبناء الوطن لخدمته وتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية التي ترتقي بمساره الحضاري نحو آفاق التقدم والازدهار وأن يمتع الجميع بوافر الصحة والعافية.



هذا، وتبادل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برقيات التهاني مع إخوانه قادة الدول العربية الشقيقة والدول الإسلامية الصديقة بمناسبة شهر رمضان المبارك،



سائلا سموه المولى تعالى أن يعيد هذا الشهر الفضيل على الأمتين العربية والإسلامية بوافر اليمن والخير والبركات.