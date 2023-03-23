استضـافــت الجامعــة الأمريكية الدولية في الكويت AIU، بنجاح معرضها الوظيفي السنوي الأول في 7 الجاري، والذي شهد إقبالا مثيرا للإعجاب لأكثر من 25 شركة بارزة من مختلف الصناعات.



حضر الحدث أكثر من 500 طالب من الجامعة الأمريكية الدولية واكتسبوا معرفة قيمة حول اتجاهات الصناعة والمسارات الوظيفية المحتملة وفرص العمل والتدريب الداخلي. تم تنظيم الفعالية من قبل قسم الخدمات المهنية بالجامعة، والذي يهدف إلى تزويد طلاب جامعة AIU بفرص التعلم التجريبي وربطهم بأصحاب العمل، حيث كانت الشركات المشاركة في المعرض رفيعة المستوى، مما وفر للطلاب إمكانية الوصول إلى المهنيين المخضرمين والاطلاع على رؤى الصناعة رفيعة المستوى.



مشعل العيار أحد طلاب جامعة AIU، أعرب عن أفكاره حول معرض الوظائف، قائلا: «كانت التجربة مرهقة، لكنها كانت فرصة عظيمة لمناقشة آفاقي المستقبلية واستكشاف فرص العمل ذات الصلة باهتماماتي. لقد فتح الحدث مرحلة جديدة في حياتي، وأنا متحمس لاتخاذ الخطوات التالية».