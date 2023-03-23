أعلنت جمعية الإصلاح الاجتماعي عن إطلاق حملة قيمية تبدأ في أول أيام شهر رمضان المبارك تحت شعار «وسارعوا» وتحتوى عددا من الفعاليات الدعوية خلال الشهر الفضيل بمشاركة عدد من العلماء والدعاة والمختصين.



وتقدم مدير العلاقات العامة والإعلام بالجمعية عبدالرحمن عبدالله الشطي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وإلى الكويت حكومة وشعبا ومقيمين بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك. وأعلن الشطي عن إقامة حفل استقبال المهنئين بالشهر الفضيل ثالث أيام شهر رمضان المبارك بعد صلاة التراويح من 8:30 إلى 11 مساء في ديوان عبد العلي المطوع بالمبنى الجديد (مبنى الزبن).



وأضاف: رمضان شهر السباق نحو الجنة والتنافس على الخير والمسارعة إلى الطاعات، والمبادرة إلى الأعمال الصالحة، ولذا ارتأت جمعية الإصلاح الاجتماعي إطلاق حملة قيمية جديدة في بداية رمضان وتستمر طوال الشهر الكريم تحت شعار «وسارعوا»، وذلك لتهيئة الأجواء الرمضانية داخل الأسرة بالبرامج الإيمانية والدعوية والقيمية.