ضمن مساعيه المتواصلة لتمكين الشباب، وباعتباره وجهة مفضلة للعمل في القطاع المالي الكويتي، شارك بنك الخليج كراع ماسي للمعرض الوظيفي الرابع والعشرين لجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا «GUST»، والذي أقيم على مدى 3 أيام.



ووسط الإقبال الكبير من الطلاب والخريجين على جناح بنك الخليج في المعرض الوظيفي، سلط ممثلو البنك الضوء على طبيعة العمل المصرفي التي يجسدها البنك، وقدموا شرحا تفصيليا عن آليات العمل والفرص الوظيفية المتاحة لحديثي التخرج، كما قاموا بإجراء المقابلات الشخصية للطلبة المتقدمين.



وضـمــن مسـاعـيـــه المتواصلة لترسيخ مبادئ الاستدامة البيئية في المجتمع، قام ممثلو البنك بتوزيع كمية من الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام، بهدف تشجيع الطلاب على تقليص استخدام الأكياس البلاستيكية، كما تم توزيع عدد كبير من الأشجار الصغيرة.



وبهذه المناسبة، قالت مدير عام إدارة الموارد البشرية في بنك الخليج سلمى الحجاج: نحرص على المشاركة سنويا في المعرض الوظيفي لجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا «GUST»، وذلك في إطار جهودنا المتواصلة لدعم المواهب والكوادر الشبابية الكويتية.



وأشارت إلى أنه انطلاقا من مساعينا لترسيخ مكانة بنك الخليج كبنك المستقبل، ضمن استراتيجية 2025، نسعى بشكل مستمر لاستقطاب المواهب الشبابية في مختلف المجالات، باعتبارهم الجيل القادر على التماشي مع لغة العصر ومسايرة الابتكارات والتطور التكنولوجي المتسارع في القطاع المصرفي محليا وعالميا.