

أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتيجة السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد، والذي أقيم يوم أمس في المقر الرئيسي للبنك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.



وقد أسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1000 دينار لكل منهم وهم: دليل عبدان عيد الرشيدي، نوف ذياب بداح المطيرى، عبدالمجيد زايد مطلق العنزي، حسان قدري عطعوط، أحمد خالد محمد الخضر، هاني حسين محمد العوضي، فيصل صنت شمروخ العتيبي، مشعل رجا سيف العازمي، خالد أحمد رزق أبوعيدة، فؤاد علي حسين سلطان.



ويقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الحالية مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 ألف دينار بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة. وتبقى الجوائز الربع السنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر.